Вона працює

Хірургиню Голованівської центральної лікарні підозрюють у зловживанні впливом. Вона як членкиня ВЛК при військкоматі начебто обіцяла військовозобов’язаному за скромну, за теперішніми мірками, винагороду (40 тисяч гривень) вплинути на інших членів комісії, щоб ті видали висновок про непридатність до служби.

22 лютого нинішнього року лікарку затримали поліцейські. Під час обшуку виявили гроші, які ж самі попередньо й помітили. Наступного дня слідчий суддя Ленінського районного суду Кропивницького визначив їй запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокурор звернувся до Кропивницького апеляційного суду з апеляцією, в якій попросив взяти підозрювану під варту. Мовляв, вона, перебуваючи на волі, може схилити свідків до неправдивих свідчень.

Захисник лікарки просив застосувати домашній арешт лише від 21 години до 6-ї. Доводи адвоката: підзахисній треба годувати двох дітей, на чоловіка ж надії немає, давно проживає за кордоном. 12 березня Кропивницький апеляційний суд прокурорську апеляцію відхилив, а адвокатську – задовольнив. Лікарка отримала змогу працювати, її дітям поки що нічого не загрожує.

Це не влаштувало слідчого поліції, і він звернувся в суд з клопотанням про відсторонення підозрюваної від посади та про виключення її зі складу ВЛК. 18 березня слідчий суддя Ленінського райсуду розглядав це клопотання. Підозрювана була проти ініціативи поліції і пояснила, що без неї в лікарні буде кепсько – у закладі лише два хірурги на всю громаду. Адвокат же повідомив, що керівництво райлікарні ще 26 лютого виключило підозрювану з ВЛК.

Слідчий суддя не став відсторонювати підозрювану від роботи, оскільки це «може призвести до негативних наслідків для громадян та військовослужбовців ЗСУ».