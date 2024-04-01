Минулого тижня в Світловодську

Минулого тижня наша тилова Кіровоградщина часто згадувалася у всеукраїнських новинних стрічках у зв’язку з двома поганими подіями, які трапилися у Світловодську.

24 березня близько опівночі працівники тамтешнього військкомату вправлялися в пожежогасінні. Клопоту їм завдали невстановлені поки що лиходії, які кинули дві пляшки з легкозаймистою рідиною, відомою як «коктейль Молотова». Поліцейська прес-служба заявила, що обійшлося без жертв і руйнувань, а паліїв шукають. Утримаємося від припущень щодо мотивів правопорушників. Віримо: поліція усе з’ясує і доповість громадськості.

28 березня сталася трагедія. Ось як цей випадок описано на сторінці «Громадська організація Стаття 5» у Facebook. Мовляв, поліцейські прибули вгамовувати чоловіка, який поводився агресивно. Хотіли допомогти йому, навіть доставили в лікарню. А той заволодів автоматом одного з них, погрожував застосувати і застрелився сам.

Поліцейські речники підтверджують, що затриманий вкоротив собі віку зі зброї, яка належить поліції. Подробиць не повідомляють – таємниця слідства. Кажуть, ведеться ще й внутрішнє розслідування, мета якого – дати оцінку діям поліцейських, причетних до інциденту. Їх, до речі, відсторонено від служби.