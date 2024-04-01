Забезпечити водою Смоліне

У Кропивницькому провели нараду щодо вирішення проблеми водопостачання Смолінської громади. До роботи в ній долучилися народний депутат України Ігор Мурдій, заступник начальника ОВА Сергій Поліщук, радник голови облради Валерій Кальченко, голова Смолінської громади Микола Мазура, в. о. генерального директора ОКВП «Дніпро-Кіровоград» Микола Романюк, повідомили в обласній раді.

Проблема водопостачання Смолінської громади визрівала давно. Під час проектування селища вважали, що в ньому проживатиме не менше 50 тисяч осіб, і пропускну можливість водогону з Синюхи розраховували саме на таку кількість. Втім, ця цифра нині ледь не вп’ятеро менша, тобто водогін використовується не на повну потужність, через що з технологічних причин швидко зношується. В результаті виникають часті пориви. Найчастіше вони трапляються на відтинку від балки Мочар до Криничок. Якщо у 2021 році тут зафіксували 229 поривів, то у 2022-му – 270, у 2023-му – вже 329. Разом із тим, водоочисні споруди у Смоліному знаходяться в критичному стані і потребують термінового ремонту.

Вирішенням проблеми має стати модернізація двох гілок водоводу, особливо на проблемному двадцятикілометровому відтинку. Матеріали для цього Кіровоградщина запросила в Міжнародній організації міграції. Нині фахівці ОКВП «Дніпро-Кіровоград» готують документи для отримання необхідної кількості труб. Також за результатами наради в. о. генерального директора ОКВП «Дніпро-Кіровоград» Микола Романюк отримав доручення прорахувати вартість робіт по заміні необхідної кількості труб та шукати джерела її фінансування.

Модернізація водоводу не лише вирішить проблему постачання Смоліного, а й дасть можливість значно збільшити кількість абонентів ОКВП «Дніпро-Кіровоград». Зокрема, розробляються плани щодо подовження гілки Смолінського водогону до Новоукраїнської громади. За певних умов пити воду із Синюхи зможуть також жителі Компаніївської, Бобринецької та Устинівської громад – потужності водоводу має вистачити для забезпечення їхніх потреб.