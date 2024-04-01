На першому плані – військові та діти

Майже 8500 школярів закладів загальної середньої освіти отримають світловідбиваючі флікери від Олександрійської міської ради.

Флікер – це маленький брелок або наклейка, що відбиває світло в темряві і допомагає швидше побачити пішохода в нічний час.

– Наше місто стало одним із перших в Україні, яке подбало про безпеку дітей і виготовило світловідбиваючі брелоки за кошти міського бюджету. Реалізацію цієї ініціативи ми розпочали ще до повномасштабної війни – профінансували і забрендували флікери в кольори Олександрії. Втім повністю втілити ідею вдалось лише зараз, – повідомив міський голова Сергій Кузьменко.

Навчальні заклади вже централізовано отримали партії флікерів та організують видачу брелоків по класах.

500 000 гривень передав Фонд Сергія Кузьменка «Турбота» на РЕБ-системи для спецпризначенців. Засоби радіоелектронного захисту надважливі для порятунку життів наших бійців. Вони допомагають ефективно протидіяти ворожим безпілотникам.