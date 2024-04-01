Тепліше та надійніше

У Кропивницькому силами комунального підприємства «Теплоенергетик» в обласній лікарні зведена сучасна модульна котельня. Це ще один крок в реалізацію стратегії створення нової схеми теплопостачання обласного центру. Віднині заклад буде з модернізованим теплозабезпеченням.

Роботу котельного обладнання перевірив начальник обласної адміністрації Андрій Райкович, а пояснив деталі технічного проєкту директор КП «Теплоенергетик» Олександр Чельник.

Автономна котельня забезпечуватиме якісним теплопостачанням усі приміщення медичного закладу, навіть найвіддаленіші відділення мають регламентну температуру повітря. Крім того, лікарню можна буде обі­грівати навіть у такі періоди міжсезоння, як зараз, коли після потепління раптово температура може знизитися до низьких показників, а хворі мають одужувати у теплих палатах.

– Це гарний приклад ефективної спів­праці між обласним комунальним закладом і кропивницьким «Теплоенергетиком». Про економію для лікарні буде зрозуміло трохи пізніше. Опалювальний сезон практично завершився. Але лише на стадії реконструкції тепловики для лікарні зекономили вже понад сім мільйонів гривень, – відзначив Андрій Райкович і наголосив: під час війни для бюджету важлива кожна зекономлена гривня.

Наступний крок – забезпечити об’єкт резервною системою опалення: для цього тут будуть встановлені додаткові котли, які працюватимуть на твердому паливі.