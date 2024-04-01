Для тих, кому найважче

Проблемами нужденних завжди опікуються благодійні організації. Цього разу допомогу в межах гранту від організації Help Ukraine Operation Palyanytsya, наданого Благодійному фонду Ігоря Мурдія, отримав Знам’янський дитячий будинок-інтернат.

Знам’янський дитячий будинок-інтернат є профільною стаціонарною соціально-медичною установою, призначеною для постійного проживання дітей з інвалідністю віком від 4 до 18 років та осіб з інвалідністю віком до 35 років з легкими та складними порушеннями фізичного, інтелектуального розвитку та психічними розладами, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду. Наразі там перебувають 147 вихованців віком від 4 років.

За грантові кошти придбали, доставили та вже встановили сходовий гусеничний підйомник, який здатний підіймати до 130 кг, за допомогою якого під час повітряної тривоги працівникам закладу буде зручно спускати підопічних, які пересуваються на візочках, до укриття, відкидний пандус для сходових маршів, а також два сухі басейни та дитячий балансир.

– Усі наші підопічні мають інвалідність. Самостійно пересуватися можуть одиниці з числа наших вихованців. Фактично для нас спускання без пандуса та ескалатора було великою проблемою. Але на сьогодні ця проблема вирішена. Крім цього, у нас працює і кабінет лікувальної фізкультури, де наші вихованці проходять реабілітацію. Сухі басейни в цьому допоможуть, вони будуть встановлені у кабінеті ЛФК. Реабілітація має велике значення не лише в плані лікування, а і просто для покращення емоційного стану дітей, – наголосила очільниця закладу Наталія Олефірова.

Проєкт «Операція Паляниця» започаткований через кілька днів після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року американською неприбутковою організацією. Місія її залишається незмінною – допомагати українцям, які цього потребують, зокрема сиротам, ветеранам та постраждалим від травм. З моменту свого заснування Help Ukraine Operation Palyanytsya реалізувала 131 грант на суму понад $3,4 млн, а загальна кількість людей, яким було надано допомогу, перевищила 460 тисяч. Грант від цієї організації, який отримав Благодійний фонд Ігоря Мурдія, – 2 мільйони 586 тисяч 643 гривні. Завдяки цим коштам у чотирьох обласних закладах освіти та одному закладі освіти міста Кропивницького з’явиться сучасне обладнання: від спортивного до спеціалізованого.