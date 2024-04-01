«Непереможені». Книга друга

Розпочалася робота над книгою пам’яті про військово­службовців, героїв-земляків, які загинули з початку повномасштабного вторгнення в Україну російських окупантів. Це буде друге видання серії «Непереможені», перший альманах був присвячений загиблим учасникам АТО/ООС.

З метою обговорити процес роботи над книгою і визначити участь громади та влади, в міській раді Кропивницького зібралися рідні військових, що загинули. Радниця начальника Кіровоградської ОВА Євгенія Шустер представила журналіста, який працюватиме над текстами, Сергія Полуляха і директорку видавництва «Імекс ЛТД» Тамару Самиляк.

– Книга «Непереможені» має свій формат, він затверджений художньою радою. Єдине, що ми просимо від вас, – зібрати якомога ґрунтовніший матеріал про чоловіка, батька, сина чи вашого брата. Обов’язково з фото, з різних періодів життя. Це можуть бути шкільні, студентські фото і – головне – воєнні, – зазначила пані Євгенія. За її словами, визначено три можливих формати збору інформації: надруковані чи написані матеріали, в електронному вигляді і живе спілкування.

Якщо буде потреба, з родичами кожного загиблого військового зустрічатимуться окремо, адже автори книги розуміють, що не всім зручно готувати в письмовому форматі ці матеріали, є люди, яким легше попрацювати в форматі живого спілкування. Зустрічі ці відбуватимуться безпосередньо в приміщенні видавництва, інтерв’юером буде, власне, Сергій Полулях.

– До другої книги увійдуть розповіді-спогади про кропивничан, які загинули з початку повномасштабного вторгнення до кінця 2022 року. Пізніше перейдемо до 23-го, – розповів «УЦ» Сергій Полулях. – З кожною родиною героїв зв’яжуться і визначать зручну форму співпраці. Про деяких земляків вже були написані статті в місцевих ЗМІ, ми і їх будемо використовувати, але формат подачі матеріалів затверджений, він єдиний для всіх.

Підготовча робота вже розпочалася. Євгенія Шустер зазначила, що достовірність поданої у книзі інформації буде спільною відповідальністю родин героїв і видавців. Якщо творці альманаху не вкладатимуться в дедлайни, до співпраці запросять іще журналістів.

Альманах «Непереможені» видається за кошти громади, розповсюджується по бібліотеках, музеях. Рідні отримають по примірнику книги безкоштовно.