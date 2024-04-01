Минулого тижня в кінотеатрі «Портал» відбувся безкоштовний показ українського оскароносного документального фільму Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі». Анонсу не було з міркувань безпеки, адже серед глядачів – військові, волонтери, маріупольці, а також керівництво міста та області. Зал був заповнений вщент.

Ініціатором і організатором безкоштовного сеансу став заступник міського голови Михайло Бєжан. Хоча безкоштовним сеанс можна назвати умовно, адже пан Михайло заплатив за нього власні кошти.

– Фільм «20 днів у Маріуполі» вийшов у прокат ще у вересні минулого року, але на нього тоді пішло мало людей, – розповів Михайло Бєжан. – А тепер, коли стрічка отримала «Оскар», бажаючих подивитися виявилося чимало. Я домовився, щоб фільм знову взяли у прокат, і організував один безкоштовний сеанс. Сам також дивився його вперше. Я всіх запросив, не знаючи, що ми побачимо.

Заступник міського голови зізнався, що не міг стримати сльози під час перегляду, як і всі, хто був у залі. І додав, що впоратися з емоціями, як не дивно, «допомогла» сирена, яка перервала перегляд. Вийшовши з кінотеатру, глядачі відволіклися, оговталися, а потім повернулися в кінозал.

Начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович після перегляду стрічки поділився враженнями на своїй сторінці у Фейсбук: «Це фільм про вбите місто. Український Маріуполь. Колись квітучий, велелюдний, сонячний… Такі фільми, таку хроніку завжди нелегко дивитись. Особливо маріупольцям, які теж були з нами в залі. Автор фільму Мстислав Чернов сказав неймовірні слова, що віддав би все, і премію кіноакадеміків, щоб не було цього жаху і не було цієї несправедливої страшної війни, яку розв’язали російські варвари проти України.

Третій рік спротиву свідчить, якої сили волі, хоробрості і стійкості є український народ, наша армія, наші люди. Зробимо все, щоб і фронт, і тил міцно тримались, вистояли і рухались до Перемоги. І будуть нові фільми – про відроджені міста, про Україну – вільну і щасливу».