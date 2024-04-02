Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України запрошує воїнів перемоги!

Від тебе – жага знищувати ворога, від нас – якісне екіпірування та сучасна зброя.

Від тебе – висока мотивація звільняти Україну від загарбників, від нас – бойова техніка.

Від тебе – жага знищувати ворога та висока мотивація звільняти Україну, від нас – якісне екіпірування, сучасна зброя та бойова техніка.

Ми гарантуємо високе грошове забезпечення, соціальний захист, оплачувану щорічну відпустку та після війни можливість продовження служби у бригаді або в іншому підрозділі Національної поліції.

Тобі потрібно лише залишити заявку на сайті та чекати від нас повідомлення.

Долучитися можна тут: https://www.npu.gov.ua/liut-shukaie-voiniv

Перетвори свою лють на зброю!