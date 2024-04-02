Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України запрошує воїнів перемоги!

Від тебе – жага знищувати ворога, від нас – якісне екіпірування та сучасна зброя.
Від тебе – висока мотивація звільняти Україну від загарбників, від нас – бойова техніка.
Від тебе – жага знищувати ворога та висока мотивація звільняти Україну, від нас – якісне екіпірування, сучасна зброя та бойова техніка.
Ми гарантуємо високе грошове забезпечення, соціальний захист, оплачувану щорічну відпустку та після війни можливість продовження служби у бригаді або в іншому підрозділі Національної поліції.
Тобі потрібно лише залишити заявку на сайті та чекати від нас повідомлення.
Долучитися можна тут: https://www.npu.gov.ua/liut-shukaie-voiniv
Перетвори свою лють на зброю!
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