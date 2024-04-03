На Кіровоградщині 22 тисячам працюючих пенсіонерів перерахують пенсії

З 1 квітня 2024 року без додаткового звернення особи буде проведено перерахунок пенсій, передбачений абзацом п’ятим частини четвертої статті 42 Закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Пенсію перерахують тим пенсіонерам, які працюють, і кому пенсія була призначена або вже перерахована два роки тому і більше. Таких пенсіонерів у Кіровоградській області налічується майже 22 тисячі осіб.

Дані для перерахунку – не раніше травня

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам буде проведено після надходження до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відомостей про нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за І квартал 2024 року.

Згідно з Податковим Кодексом строк подачі звітності – 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу.

З урахуванням зазначеного, перерахунок пенсій з 1 квітня 2024 року працюючим пенсіонерам буде проведено не раніше 10 травня 2024 року.

Збільшена виплата – з червня

Орієнтовно у червні 2024 року пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці, починаючи з 1 квітня 2024 року.

Антоніна ТОРШИНА, начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області