Листи від шахраїв – не ведіться!

Фейки (подання свідомо неправдивої інформації), на жаль, є невід’ємною частиною нашого життя. Активізувалися вони під час війни майже по всій країні. І часто мають ознаки шахрайства. Як от у випадку з листами, що розсилаються від імені начальника Кіровоградської ОВА.

Андрій Райкович у Фейсбуці звернувся до земляків: «Увага! Шахраї! Отримую повідомлення від містян, що нібито від мого імені звертаються за благодійною допомогою для ЗСУ. Не вірте! Ні я, ніхто від мого імені не телефонує і не пише, тим більше в месенджерах, з метою збору коштів. Зловмисники навіть у такий складний час не зникли. Друзі, перевіряйте інформацію, будьте пильними, звертайтесь до правоохоронців!»

Як приклад була опублікована копія листа, в якому, ймовірно, місцевому підприємцю від імені Райковича пропонують фінансово «підтримати захисників, патріотів та героїв». Далі йде «замануха»: «передана вами сума благодійної допомоги надасть вам можливість скористатися правом на отримання податкової пільги, а саме, зменшити податок на прибуток пропорційно внесеній благодійній сумі». (у тексті були помилки, ми навели цитату грамотно.)

Шахраї використали авторитетну для всіх абревіатуру – ЗСУ, а ще додали: «Ці дії узгоджені з Президентом України та Верховною Радою України».

Отже, це фейк. Андрію Павловичу про отриманий лист повідомило декілька містян. І правильно зробили! Начальник ОВА питання фінансової допомоги ЗСУ не вирішує через листи, які надсилають у месенджерах. Все – через відкриті наради або, якщо того вимагає військовий стан, через особисті зустрічі.

За цю справу взялися правоохоронці – для спеціалістів з кіберполіції знайти «авторів», мабуть, не дуже й складно. Скільки коштів було надіслано на рахунок, наведений у листі, невідомо. Прохання до всіх: отримали лист – перевіряйте його оригінальність. І обов’язково звертайтеся до правоохоронних органів.

Будьте пильними: шахраї у нашій області, крім розсилки листів через всілякі месенджери, ще й телефонують від імені Райковича. Не ведіться!