«Тут пам’ятаю, тут не пам’ятаю»

У державній зраді визнали винним Віталія Куца, жителя Кропивницького району. У вироку Кіровського райсуду йдеться про його підривну діяльність проти України: збирав інформацію про розташування на Кіровоградщині військкоматів та об’єктів критичної інфраструктури і передавав її ворогові.

Його затримала СБУ 25 червня минулого року. У смартфоні 49-річного Куца знайшли знімки військової техніки та підозріле листування. Деякі надходження на його картковий рахунок вказували на те, що Куц отримував плату від росіян. Щоправда, небагато – від 500 до 1500 гривень. 27 червня його привезли в Ленінський райсуд, щоб слідчий суддя визначив запобіжний захід. Підозрюваний стверджував, що не винен. Захисник пропонував обмежитися домашнім арештом. Слідчий суддя відправив підозрюваного в ізолятор на два місяці. Потім строк тримання Куца під вартою продовжували.

У вересні досудове слідство завершилося, обвинувальний висновок передали в Кіровський суд. З урахуванням тяжкості обвинувачення справу розглядало троє суддів. 3 квітня вони ухвалили вирок. Віталія Куца визнано винним у державній зраді. Покарання – 15 років позбавлення волі.

Як розповіло «Суспільне Кропивницький», фігурант не визнав обвинувачення. Мовляв, справу сфабриковано, не доведено, що він спілкувався з представниками російської спецслужби і отримував від них гроші. «І чому мене не викликали на психіатричну експертизу? У мене черепно-мозкова травма. Я частину пам’ятаю, частину – ні», – сказав.

Вирок ще не набрав законної сили.