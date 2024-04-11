Студентам-чоловікам дозволити виїжджати за кордон. Які документи потрібні?

Чоловікам, які є студентами денної форми навчання в закладах вищої освіти дозволили виїжджати за кордон для академічної мобільності. Відповідна постанова Кабінету Міністрів України набрала чинності 3 квітня 2024 року.

Аналітики Центру спільних дій проаналізували документ і оцінюють позитивно, хоч і не відкидають певних ризиків.

Виїжджати за кордон можуть студентів закладів освіти державної чи комунальної власності віком від 18 до 22 років. Згідно з постановою Кабміну, для виїзду вони обовʼязково мають бути учасниками програм освітньої академічної мобільності і прямувати на навчання в іноземні виші. Важливо, що студенти-чоловіки зможуть легально перебувати за кордоном не більше тривалості навчального семестру.

На навчання за кордон зможуть виїжджати студенти, які здобувають ступінь бакалавра. На магістрів цей дозвіл поширюється тільки якщо вони навчаються за спеціальністю медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування.

Для перетину кордону студенти повинні мати такі документи:

довідку від вишу про направлення на навчання в іноземному закладі освіти;

копію договору академічної мобільності, засвідчену закладом освіти України;

е-квиток студента (учня), перевірений засобами порталу “Дія”;

військовий квиток чи посвідчення військовозобовʼязаного з відповідними відмітками районного (об’єднаного районного) чи міського (районного у містах, об’єднаного міського) ТЦК.

У довідці про направлення на навчання має бути зазначена підстава співробітництва, тривалість навчального семестру за кордоном, дані про відсутність у двох останніх семестрах негативних оцінок і фактів перескладання студентом заліків і екзаменів, а також підтвердження рівня володіння мовою, якою викладають в іноземному закладі освіти.

Аналітикиня Центру спільних дій Ірина Корженкова вважає, що така ініціатива уряду може значно розширити можливості для студентів та їхні перспективи в майбутньому. “Це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання, досвід та навички”, – зазначає Корженкова, і додає: “Але, звісно, ніхто не відкидає корупційних ризиків, тому усі процеси щодо виїзду студентів за кордон повинні бути максимально прозорими. Тільки так можна запобігти хабарництву”.

Також, на думку аналітикині, існує ризик “відтоку мізків”, коли талановиті українці залишаються за кордоном після закінчення навчання. “Якщо аналізувати це з боку закону, то учасники програм освітньої академічної мобільності, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше тривалості навчального семестру. Але ми розуміємо, що часто де-юре не відповідає де-факто”, – коментує Ірина Корженкова.

Нагадаємо, що через військову агресію з боку рф в Україні запровадили воєнний стан, який, зокрема, забороняє виїзд з країни для чоловіків від 18 до 60 років. 6 лютого президент схвалив продовження загальної мобілізації в Україні та терміну дії воєнного стану до 13 травня 2024 року.