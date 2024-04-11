У Кропивницькому проведуть інтерактивну феміністичну екскурсію містом — як долучитися

13 квітня у Кропивницькому проведуть інтерактивну феміністичну екскурсію центром міста. Організовує її освітньо-культурний Гончаренко центр разом із експерткою з архітектурних перлин міста Оксаною Гончаровою.

Як зазначають організатори, ця екскурсія — про видатних жінок Кропивницького, а участь у ній можуть взяти як чоловіки, так і жінки.

«Учасниці екскурсії не просто послухають, подивляться й прогуляються найвідомішими вулицями нашого міста, але й звільнять свій досі не задіяний жіночий потенціал та отримають нове весняне дихання й натхнення до життя! Також запрошуємо долучатися чоловіків», — кажуть у Гончаренко центрі Кропивницький.

Прогулянку проведе експертка з архітектурних перлин Кропивницького Оксана Гончарова. Участь в екскурсії можлива за донат на підтримку ЗСУ.

Захід проведуть у суботу, 13 квітня о 12:00. Точка збору — біля Театру Корифеїв, а екскурсія триватиме півтори години. Аби долучитися до екскурсії, достатньо зареєструватися за цим посиланням.

Додамо, Гончаренко центр – найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована у 2021 році. Головна ціль проєкту – надихати та надавати необхідні знання людям будь-якого віку для покращення їхнього майбутнього.