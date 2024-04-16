Навчання та робота: для ветеранів та їхніх родин стартувала нова програма

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Влас. інф.
-
11:04
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Ветерани, ветеранки їхні близькі родичі, а також родини чинних
військових можуть опанувати нову професію та стати професійними
електромонтерами чи електромонтерками з обслуговування підстанцій.

Триває відбір заявок на участь у програмі з навчання та працевлаштування
«Разом», який реалізує Національна енергетична компанія «Укренерго»
спільно з Українським ветеранським фондом за підтримки Lobby X, Veteran
Hub та The Israel Trauma Coalition (ITC).

Для участі в програмі не потрібно мати профільну освіту, знання з питань
енергетики, досвіду роботи. Програма створена для людей, які не мають
навичок та знань для побудови кар’єри в енергетичному секторі, проте
бачать свої перспективи саме у цій галузі.

Учасникам програми пропонують:
•    офіційне працевлаштування та оплату праці з першого дня навчання;
•    освітню програму, затверджену Міністерством освіти;
•   безплатний курс навчання тривалістю 20 тижнів, який передбачає
проживання, харчування та проїзд до навчального центру в передмісті м.
Вінниці.

Упродовж трьох тижнів учасники здобуватимуть теоретичні знання у
навчальному центрі, після чого на тих чекає оплачуване стажування на
робочому місці до вересня.

Опановуючи нову професію за фахом «електромонтер / електромонтерка з
обслуговування підстанцій», ви навчитеся:
•    обслуговуванню обладнання електропідстанції;
•   забезпеченню оптимального режиму роботи за основними параметрами
(напруга, навантаження, температура тощо);
•    контролю за станом та режимом роботи обладнання електропідстанції;
•    діагностиці й усуненню несправностей в роботі обладнання мережі;
•    впорядкуванню документації і веденню добової відомості згідно зі
стандартами компанії.

Заявки на участь у програмі можна подавати до 19 квітня включно,
оголошення результатів відбору – до 1 травня, початок навчання – вже у
травні.

Всі деталі програми на сайті за посиланням: https://ua.energy/together.html

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