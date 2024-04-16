Навчання та робота: для ветеранів та їхніх родин стартувала нова програма

Ветерани, ветеранки їхні близькі родичі, а також родини чинних

військових можуть опанувати нову професію та стати професійними

електромонтерами чи електромонтерками з обслуговування підстанцій.

Триває відбір заявок на участь у програмі з навчання та працевлаштування

«Разом», який реалізує Національна енергетична компанія «Укренерго»

спільно з Українським ветеранським фондом за підтримки Lobby X, Veteran

Hub та The Israel Trauma Coalition (ITC).

Для участі в програмі не потрібно мати профільну освіту, знання з питань

енергетики, досвіду роботи. Програма створена для людей, які не мають

навичок та знань для побудови кар’єри в енергетичному секторі, проте

бачать свої перспективи саме у цій галузі.

Учасникам програми пропонують:

• офіційне працевлаштування та оплату праці з першого дня навчання;

• освітню програму, затверджену Міністерством освіти;

• безплатний курс навчання тривалістю 20 тижнів, який передбачає

проживання, харчування та проїзд до навчального центру в передмісті м.

Вінниці.

Упродовж трьох тижнів учасники здобуватимуть теоретичні знання у

навчальному центрі, після чого на тих чекає оплачуване стажування на

робочому місці до вересня.

Опановуючи нову професію за фахом «електромонтер / електромонтерка з

обслуговування підстанцій», ви навчитеся:

• обслуговуванню обладнання електропідстанції;

• забезпеченню оптимального режиму роботи за основними параметрами

(напруга, навантаження, температура тощо);

• контролю за станом та режимом роботи обладнання електропідстанції;

• діагностиці й усуненню несправностей в роботі обладнання мережі;

• впорядкуванню документації і веденню добової відомості згідно зі

стандартами компанії.

Заявки на участь у програмі можна подавати до 19 квітня включно,

оголошення результатів відбору – до 1 травня, початок навчання – вже у

травні.

Всі деталі програми на сайті за посиланням: https://ua.energy/together.htm l

Facebook

<https://veteranfund.us14.list -manage.com/track/click?u=c23b 8efd8e9fefea02909498a&id=a14a7 d7ba4&e=9cd21a3a00>

Twitter

<https://veteranfund.us14.list -manage.com/track/click?u=c23b 8efd8e9fefea02909498a&id=958ea d81e7&e=9cd21a3a00>

Link

<https://veteranfund.us14.list -manage.com/track/click?u=c23b 8efd8e9fefea02909498a&id=915bf 9d22a&e=9cd21a3a00>

Website

<https://veteranfund.us14.list -manage.com/track/click?u=c23b 8efd8e9fefea02909498a&id=ea86d a031f&e=9cd21a3a00>