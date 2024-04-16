Чи актуальне корпоративне навчання?

Сьогодні й великі корпорації, й маленькі компанії віддають перевагу тим кандидатам, які вже мають певний досвід і можуть одразу почати виконувати свої обов’язки. Ситуація на ринку праці не дає можливостей і часу на розгойдування. Чи змінюють ці обставини ставлення роботодавця до корпоративного навчання? Чи залишається воно актуальним? Або, можливо, не варто витрачати на це час і гроші компанії?

Якщо хочете звернутися в ІТ рекрутингове агентство Львів, як й інші великі міста України, запропонує чимало варіантів. Представники ITExpert знайшли десятки цінних фахівців для топових українських компаній.

Плюси для обох сторін

Якісне та результативне корпоративне навчання (а не просто заняття для галочки) дає переваги всім учасникам процесу:

фахівцям, які сьогодні сприймають можливість набути нових навичок шляхом роботодавця чи не найважливішим плюсом посади, — більша частина з них прагнуть до перспектив для професійного зростання;

роботодавцю, для якого успішність діяльності багато в чому залежить від кваліфікації персоналу.

Компетентні працівники, що націлені на результат і знають, як його досягти, можуть залишити конкурентів далеко позаду.

Сьогодні варіантів підібрати те навчання, яке підійде обом сторонам, чимало. Можна сформувати свій відділ з організації тренінгів і семінарів або скористатися послугами агенції. Є змога провести велику конференцію чи зробити навчання онлайн.

Коли корпоративне навчання обов’язкове?

Є кілька вагомих причин провести тренінг для персоналу:

адаптація нових співробітників;

заповнення пробілів у знаннях та навичках уже досвідчених фахівців;

поява нових технологій;

зміна деяких принципів діяльності компанії.

Чимало власників організацій оцінили користь командних тренінгів, які навчають знаходити спільну мову з колегами, працювати злагоджено й уникати стресу на робочому місці.

Тож корпоративне навчання є важливим інструментом і для досягнення успіху працівників, і для розвитку компанії. Воно не тільки дає знання та потрібні навички, а й збільшує лояльність персоналу до організації й робить її більш привабливою для нових перспективних фахівців.