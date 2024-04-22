Визволити полковника Червінського

З позаминулого тижня у Кіровоградському районному суді перебуває кримінальна справа стосовно Романа Червінського, за цей час суд не наблизився ні на міліметр до істини, забуксувавши на підготовчій стадії розгляду. А Червінський, його захисники-адвокати та численні прихильники і не хочуть правосуддя нашвидкуруч. Їхня турбота на цій стадії процесу – запобіжний захід. Ще в квітні минулого року Романа взято під варту, і в Кропивницькому у нього появився шанс вийти на волю. Це виявилося поки що неможливою справою.

Романа Червінського обвинувачують у перевищенні службових повноважень. Йдеться про те, що на початку великої війни він, тодішній виконувач обов’язків командира частини ССО, проводячи спецоперацію із заволодіння російським військовим літаком, начебто знехтував зауваженнями ГУР і СБУ, внаслідок чого операція провалилася, а ворогові стало відомо про розташування техніки й людей на аеродромі «Канатове». Слідчі пов’язали дії Червінського з ракетним обстрілом «Канатового», який стався удосвіта 23 липня 2022 року і під час якого загинув командир частини, сімнадцятьох військових поранено, знищено два літаки, зруйновано злітну смугу. Червінський вважає кримінальну справу висмоктаною з пальця, політично вмотивованою, намаганням президентського офісу помститися за правду (ще до великої війни на ток-шоу розповідав про ворожу агентуру, яка, за його інформацією, окопалася у владних органах, звинувачував ОП у зриві спецоперації із затримання «вагнерівців», причетних до збиття Іл-76 у Луганську і Boeing 777 біля Донецька).

Нещодавно досудове розслідування завершилося, справа потрапила в Кіровоградський районний суд, оскільки на підвідомчій йому території – у Кропивницькому районі – розташований аеродром «Канатове». 12 квітня районна Феміда в особі Ігоря Гершкула почала розбиратися в цій справі. Але із 17 військових, які в обвинувальному висновку фігурують потерпілими, прийшов лише один. Червінський пояснив це тим, що, мовляв, люди не бажають свідчити в такому статусі в суді, бо розуміють, що постраждали не через його дії, а внаслідок російської агресії. Як би там не було, суддя Гершкул задовольнив клопотання захисників і не став починати розгляд без потерпілих. Нерозглянутим залишилося 12 квітня і прокурорське клопотання про продовження тримання Червінського під вартою.

15 квітня Верховний Суд відмовив захисникам Червінського, які клопотали про розгляд справи в Печерському райсуді столиці. Отже, 17 квітня Кіровоградський райсуд знову опинився в центрі уваги всієї країни. Як і 12 числа, до райсуду прибуло кілька десятків людей, які підтримують Романа Червінського. Величенька група приїхала з Києва, серед них – колишній народний депутат України Микола Катеринчук і колишній начальник військової розвідки Василь Бурба. Знову лунали державний гімн, заклики «Свободу Роману Червінському!», «Україна з Романом Червінським»», а також «Ганьба» (на адресу прокурорів, які, за словами захисників обвинуваченого, постійно маніпулюють законами, щоб домогтися продовження термінів тримання його в неволі).

Червінського привезли в Кіровоградський райсуд аж із Києва. Виявляється, після передачі справи в Кропивницький його продовжували утримувати у столичному слідчому ізоляторі, підпорядкованому СБУ.

17 квітня перед початком засідання автор цих рядків запитав у Ольги Червінської, дружини обвинуваченого, чи має вона надію на визволення Романа через кілька днів.

– Маю надію. Надіюся, що він не такий, як шевченківські судді, малороси. Можливо, він – не малорос, – відповіла Червінська, маючи на увазі нашого Гершкула і суддів Шевченківського районного суду, які санкціонували тримання Романа в ізоляторі протягом дванадцяти місяців.

Також Ольга Червінська висловила обурення тим, що не виконується постанова київських суддів про медичне обстеження хворого чоловіка.

– У нього все хронічно. Треба змінювати харчування. Він не може весь час приймати таблетки. Пролікувався таблетками, бо все пекло всередині. Мало бути обстеження, так судді зобов’язали. Але воно не зроблене.

17 квітня для розгляду «справи Червінського» надали просторішу залу, ніж та, яка виділялася 12 числа (тоді – не розцініть як неповагу до суду – в приміщенні плюнути не було де). І Червінський уже сидів не в скляній загородці, а поруч із захисниками за облупленим столом. Перед початком засідання він поспілкувався з групою підтримки. Прихильники передавали вітання від працівників дорожньої інфраструктури, з якими спілкувалися на шляху до Кропивницького. Говорили про політику – внутрішню і зовнішню, про війну, про причини кримінального провадження, в якому фігурує розвідник Червінський.

– Я займався своїми справами. Переважно нам все вдавалося. Є багато нагород. Усі мене знають в специфічних сферах – в СБУ, в ГУРі. Але зараз я вимушений бути тут. Вимушений публічно виправдовуватися через звичайну брехню. Рік доказую, що це брехня. Це діагноз нашої країни – абсурд.

На початку засідання з’ясувалося, що з потерпілих немає нікого, навіть того, який приходив 12 квітня. Судова секретарка доповіла: деякі з потерпілих подали заяви про те, що згодні на розгляд справи без їхньої участі, інші не з’явилися, хоч і повідомлені про засідання належним чином. Далі суддя Гершкул попросив учасників процесу висловитися щодо клопотання захисників про розгляд справи колегією суддів, яке надійшло через канцелярію. Роман Червінський не заперечував, сказавши головуючому:

– Вам буде легше.

Захисники обгрунтували свою пропозицію архіскладністю справи: десятки експертиз, багато потерпілих, наявність політичної складової…

– Аналогів «справі Червінського» нині немає, – заявив адвокат Костянтин Глоба. Його колега Віктор Василюк наголосив, що Червінський рік перебуває в неволі, і в цьому винні судді, які не витримали тиску.

– Вважаємо, і на вас буде такий самий тиск. Хочемо вас підкріпити, – сказав Василюк Гершкулу.

Також сторона захисту попросила залучити до процесу запасного суддю – на випадок, коли щось станеться з кимось із «трійки» (перейде на іншу роботу, захворіє…).

Знову підвівся Червінський і «для розуміння ситуації» заходився розказувати Гершкулу про суперечності в кримінальному провадженні: його хотіли звинуватити в державній зраді (буцімто повідомив росіян про зосередження ЗСУ на летовищі «Канатове»), але доказів цього немає, і от тепер віддали під суд як обвинуваченого в перевищенні службових повноважень…

Прокурори назвали передчасним клопотання захисників про розгляд справи колегією, попросили залишити його без розгляду. Суддя Гершкул задовольнив клопотання захисників. Щоправда, відмовив у клопотанні про призначення запасного судді, бо в Кіровоградському районному суді лише три служителі Феміди, які мають право доступу до державних таємниць. Оприлюднивши цю ухвалу, суддя Гершкул додав:

– Сформується колегія, не розходьтеся, будь ласка.

Почули це не всі, а з тих, хто почув, не всі зрозуміли смисл сказаного Гершкулом. Журналісти поцікавилися у адвоката Андрія Йосипова, чи продовжиться процес цього дня. Той відповів:

– В теорії такого не виключаю, але це буде, перепрошую за жаргон, зашкварна історія.

(Згодом з’ясувалося: адвокат як у воду дивився.)

Через півтори години після оголошення ухвали Гершкул повернувся в залу засідань ще з двома людьми в мантіях. Це й була колегія, уповноважена розглядати «справу Червінського» – головуючий Ігор Гершкул та учасники Ірина Бойко й Олександр Квітка. Але в залі не виявилося захисників обвинуваченого. Люди з групи підтримки Червінського висловили припущення, що столичні адвокати шукають пристойний туалет у Кропивницькому (у Кіровоградському райсуді із цим проблема). Секретарка з’ясувала, що «захисники поїхали». Червінський перепрошував за них, та згодом стало відомо, що адвокати не дочекалися «трійки» не через свою неорганізованість, а, навпаки, через глибоке знання законодавства.

Ось що написав адвокат Глоба у Facebook: не було належним чином призначено час і місце розгляду справи колегією, і висловлене Гершкулом прохання «не розходитися» – це не належне повідомлення. Адвокат озаглавив свій допис «Цирк шапіто». Так само він охарактеризував засідання, яке відбулося наступного дня, 18 квітня. Адвокату, звісно, видніше, але автор цих рядків назвав би ту частину судового процесу юридичним трилером.

18 квітня адвокати трохи запізнилися (дорогою в Кропивницький застала тривога) і почали з атаки. Їх не влаштувала пропозиція Гершкула спочатку вирішити питання про відводи суду. Захисник Глоба заявив, що йому не вручено пам’ятки про права й обов’язки.

Судді Гершкул, Бойко і Квітка, мабуть, і не пам’ятають, коли у них востаннє перед цим учасники процесу вимагали таку пам’ятку. Довелося оголосити перерву. Нарешті Глобі таки вручили якусь пам’ятку. Вона адвоката не влаштувала, оскільки там ідеться про права й обов’язки обвинуваченого, а він хотів про права й обов’язки захисника. Адвокат просив суддю повідомити, в чому він, Глоба, обвинувачується.

– Ви ж фаховий юрист, – нагадував Глобі Гершкул. Мовляв, той і без пам’ятки чудово знає, як поводитися в суді.

– А ви фаховий суддя, – відповідав адвокат, закликаючи його неухильно дотримуватися процедури.

Нарешті розібралися з тією дивовижною пам’яткою. Як пояснив Глоба, документ, який йому вручили, – уже не чинний, натомість діє інший, без нісенітниць, і майже всі суди країни взяли його на озброєння.

Захисники Червінського продовжили стояти на тому, що без потерпілих справу розглядати не можна. А вони, потерпілі, не прийшли і цього разу. У зв’язку із цим адвокат Глоба заявив: повідомлення секретарки про те, що потерпілий Дейнеко погодився на розгляд без його участі і подав у суд відповідну заяву, – неправдиве. За словами Глоби, Дейнеко насправді подав іншу заяву – про те, що не вважає себе потерпілим від дій Червінського і що його визнано таким незаконно. На переконання Глоби, внесення в журнал засідання неправдивих відомостей про позицію Дейнека – це злочин, службове підроблення.

Прокурори просили продовжити судовий розгляд, але суддівська колегія погодилася із захисниками в тому, що без потерпілих – не варто. Зате коли Гершкул запропонував спочатку розібратися із прокурорським клопотанням про запобіжний захід, це викликало супротив з боку адвокатів. Припускаючи, що суд продовжить перебування Червінського під вартою, захисник Йосипов сказав, що передусім потрібно вирішити інші питання: про можливе повернення обвинувального акта, про те, чи підсудна ця справа цьому суду тощо. Адвокат Василюк заявив, що суд, пропонуючи розглянути прокурорське клопотання про запобіжний захід, надає пріоритет стороні обвинувачення.

– У мене немає сумніву в вашій упередженості, – сказав Василюк суддям.

Були іще клопотання і заяви від захисників. Наприклад, адвокати висловили сумнів, що судова секретарка має право доступу до держтаємниці, що у цьому суді є приміщення, де можна зберігати секретні документи. Головне ж, заявляли, що колегія у складі Гершкула, Квітки і Бойко – незаконна. Мовляв, 17 лютого, коли формувалася колегія, Ірина Бойко перебувала на навчанні. Захисники Червінського вважають, що її включено до колегії «ручним» втручанням в автоматизовану систему розподілу справ, а це – злочин.

– Ще вчора ми звернулися в ДБР в Миколаєві, зі скаргою у Вищу раду правосуддя. Прошу відводу цієї колегії, – безуспішно клопотала адвокатка Людмила Куса.

Прокурори називали ці клопотання захисників зловживанням процесуальними правами, спрямованим на затягування процесу. Казали, що захист виявляє неповагу до суду.

Мабуть, ніколи раніше в цій залі не лунало слово «злочин» у бік суду. Принаймні, так часто й голосно. А якщо скоєно злочин – це й діти знають, – потрібно телефонувати в поліцію. Адвокати телефонували. Приїздили поліцейські, брали пояснення…

О вісімнадцятій годині завила сирена. Суддя Гершкул з колегами був готовий працювати понад­урочно, продовжити розгляд після повітряної тривоги, але Червінський, пославшись на незадовільне здоров’я, попросив відкласти. Його ще мали відвезти в ізолятор у Києві.

19 квітня судове засідання не відбулося через часті повітряні тривоги. Прокурорське клопотання про продовження терміну тримання Червінського від вартою не розглянули. «Роман Червінський має бути звільнений сьогодні о 23:59!», – написав увечері у Facebook адвокат Йосипов.

Зранку 21 квітня адвокат Йосипов написав у Facebook, що йому й іншим захисникам невідоме місце перебування Червінського. За словами авдоката, поліція Кропивницького та Києва ігнорує їхні звернення про викрадення Романа.