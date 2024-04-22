З випробуванням і без

Жителя Олександрії Романа Скубія нещодавно визнали винним у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ.

Згідно з вироком Олександрійського міськрайонного суду за 12 квітня, уранці 6 лютого 2024 року Скубій прокоментував в Інтернеті рашистську статтю «Укроживотные публиковали видео атаки на ракетный катер “Ивановец”» дописом, в якому повідомив координати будівлі, де розташовуються українські військові. Через декілька годин, увечері, Скубій надіслав іншому користувачеві Telegram інформацію про дислокацію військової частини.

До затримання олександрієць працював неофіційно вантажником на місцевому горілчаному заводі. Він не став заперечувати вину у поширенні інформації про ЗСУ й розписався у відповідній угоді з прокурором. Угоду про визнання вини й покладено в основу вироку. Скубію призначено покарання у вигляді п’ятирічного ув’язнення.

25 березня 2024 року Кіровський районний суд Кропивницького визнав винним у такому ж злочині (несанкціоноване поширенння інформації про розташування збройних формувань) Євгена Малежика. Ідеться про те, що з травня по жовтень 2023 року Малежик публікував у Telegram, зареєстрований там як «Любитель портвейна», інформацію про розташування та рух Збройних сил України на військовому аеродромі «Канатове». Такими дописами «Любитель портвейна» відповідав на заяви рашистів, учасників Telegram-груп, про те, що військовий потенціал України – дуже слабкий. Одного разу «Любитель портвейна» закликав завдати удару по «Канатовому». Малежик у суді визнавав вину і каявся. Йому призначили покарання у вигляді пятирічної ізоляції від суспільства, але у в’язниці він опиниться, якщо утне щось кримінальне протягом трирічного випробування.