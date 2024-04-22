День депутата, який відбувся 18 квітня у Кропивницькій міській раді, присвятили обговоренню шляхів реалізації у Кропивницькому Стратегії реформування системи шкільного харчування на 2023-2027 роки.

Відкриваючи захід, секретар міської ради Олег Колюка наголосив, що реформа системи шкільного харчування надзвичайно важлива, адже стосується здоров’я і безпеки наших дітей. Про хід реформи в обласному центрі депутатам доповіла начальниця управління освіти міської ради Лариса Костенко.

– Реформа шкільного харчування в Україні почалася у 2020 році за ініціативи Олени Зеленської. Починання отримало підтримку як на державному рівні, так і з боку громадськості. Провели комплекс­ний аудит системи шкільного харчування в Україні. Кабмін прийняв постанову про план заходів із реформування системи шкільного харчування. За два роки прийняли низку змін на законодавчому рівні, серед яких, зокрема, новий санітарний регламент для закладів освіти, розробили нове меню, розпочали роботу з покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

За словами очільниці управління освіти, згідно зі стратегією реформування системи шкільного харчування, є чотири цілі, які передбачають посилення фінансової та інституційної спроможності громад, забезпечення розвитку кадрового потенціалу, модернізацію інфраструктури закладів освіти і формування культури здорового харчування.

Сьогодні Кропивницький має власний досвід реформування системи шкільного харчування, адже ці зміни в міських закладах освіти розпочалися ще 2019 року, коли п’ять шкіл отримали сучасне обладнання для харчоблоків. Лариса Костенко поділилася з депутатами інформацією про успішні проєкти, реалізовані у школах міста.

– У Кропивницькому – 38 загальноосвітніх закладів, із них у 37 закладах є харчування, ним охоплено 10 тисяч дітей, – повідомила Лариса Костенко. – 21% шкільних харчоблоків уже модернізовані, 78% ще потребують модернізації. Зокрема, сучасне кухонне обладнання встановлене у Гірничій гімназії, ліцеях «Мрія», «Центральному», «Європейська освіта». Ще шість проєктів на модернізацію харчоблоків у міських школах розроблені управлінням освіти, реалізація їх залежить від подальшого фінансування.

Серед позитивних змін посадовиця назвала розроблене базове чотиритижневе меню, яке включає 35 страв, серед яких є рецепти Євгена Клопотенка. Ознайомитися з ними можна на сайті міського управління освіти. У Кропивницькому діють міжшкільні ресурсні центри, де є дві кухонні лабораторії. Тут проходять уроки праці, на яких діти вчаться готувати здорову їжу і формують культуру харчування. До цього привчають дітей і під час неформальних заходів, таких як «Гарбузовий фест», «Сніданок з директором», «День українського борщу».

Крім того, у Кропивницькому планують відкрити кулінарний хаб, де не тільки діти вчитимуться готувати, а й працівники харчоблоків зможуть удосконалювати свої професійні навички.

Разом із тим Лариса Костенко не оминула і проблемних питань у реалізації реформи системи шкільного харчування, зокрема, кадрових. За її словами, низький рівень оплати праці є причиною браку кухарів і медичних сестер у закладах освіти. Тому треба розробити законний механізм, який дозволить підвищити тарифні ставки цим працівникам.

Після обговорення теми і відповідей на запитання депутатів Олег Колюка підбив підсумки заходу і дав відповідні доручення.

– Враховуючи важливість впровадження стратегії реформування системи шкільного харчування на 2023-2027 роки, необхідно управлінням освіти і капітального будівництва підготувати пропозиції щодо передбачення фінансування проєктів модернізації шести харчоблоків у загальноосвітніх закладах і винести на розгляд постійних депутатських комісій. Важливо також продовжити щоквартальне матеріальне стимулуювання працівників харчоблоків і медичних сестер до прийняття відповідних рішень на державному рівні, підготувати відповідне звернення до органів державної влади щодо підвищення тарифних ставок зазначеним працівникам, організувати навчання працівників, – наголосив Олег Колюка і додав: хід реформування системи шкільного харчування у Кропивницькому має бути у постійному полі зору громадськості, у першу чергу батьків учнів.