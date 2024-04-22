15 квітня виповнюється два роки від дня трагедії на олександрійському аеродромі, коли російська ракета забрала життя шести військових.

Це Олександр Приведенний, Олег Заболотний, Денис Карпенко, Анатолій Назаренко, Максим Мельнічок та Микола Воложський. В Олександрії поховали чотирьох захисників, ще двоє Героїв поховані, за бажанням родин, у себе на Батьківщині.

У цей день на військовому кладовищі зібралися керівництво міської ради та районної військової адміністрації, військові, депутати та рідні загиблих захисників. Відбувся молебень.

А в музейному центрі імені Худякової відкрили виставку «Герої ХХІ століття. Олександрія. Аеродром», де представлені особисті речі полеглих військово­службовців, фото та артефакти того страшного дня.

Вшанувати пам’ять Героїв прийшли секретар міської ради Вікторія Косяк, представники військової частини, родини захисників, студентська молодь.

– Сьогодні, на жаль, сумний привід для зустрічі: друга річниця трагедії на олександрійському аеродромі. Трагедії, яка забрала життя шістьох військовослужбовців. Це були патріоти України, люди, які, як і ми з вами, любили і цінували життя, виховували своїх дітей. На жаль, війна не шкодує нікого: ні дорослих, ні дітей. Не шкодуючи себе, вони стали на захист держави і до останнього подиху мужньо продовжували її боронити. Пам’ять про них ми будемо вічно берегти у своїх серцях! – зазначила Вікторія Косяк.

Учасники заходу ознайомились із життєвим, військовим шляхом кожного захисника та переглянули їхні особисті речі та світлини із сімейних архівів.

Тематична виставка працюватиме в музейному центрі до 30 квітня.