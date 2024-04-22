Влаштувати в НАБУ, переправити за кордон

Справу про незаконне переправлення військово­зобов’язаних через кордон почали розглядати нещодавно у Кіровському районному суді Кропивницького. Обвинувачених – троє: Олександр, Володимир, Едуард. Їх захищає п’ятеро адвокатів. Той, якого звати Володимиром, – кропивничанин, голова благодійного фонду.

Про підозру керівникові кропивницької благодійної організації у жовтні минулого року відрапортував Офіс генерального прокурора. Якщо вірити цьому повідомленню, кропивничанин втягнув в оборудки киянина, теж представника благодійної організації. Мовляв, пропонували військовозобов’язаним залишити країну під виглядом водіїв, які перевозять гуманітарну допомогу чи різноманітні вантажі для потреб армії. «Псевдоволонтерів за гроші реєстрували у системі “Шлях”. Це давало чоловікам право безперешкодно виїхати за межі України під час воєнного стану. Вартість такої послуги становила від 3300 доларів США, яку ухилянти сплачували у кілька траншів. Викрили учасників схеми під час передачі частини коштів», – ішлося в інформації прокуратури.

Очевидно, в процесі досудового слідства появився третій підозрюваний. Ось що про них відомо.

Володимира у Кропивницькому знає багато людей. Два роки тому він давав журналістам привід розповісти про свій благодійний фонд, коли передав двом лікувальним закладам по реанімобілю – подарунок від знаменитої німецької клініки Charitе. Наші лікарі дуже хвалили ці машини, нашпиговані сучасним обладнанням. З того часу минуло півтора року, і Володимира запідозрили у допомозі ухилянтам, причому не на благодійних засадах. Він заперечує обвинувачення. Принаймні, наполягав на своїй невинуватості, коли його брали під варту. Згодом знайшлася добра людина, яка внесла заставу за Володимира, і він вийшов на волю.

Едуард – з Київщини. У судовій ухвалі про взяття Едуарда під варту наведено слова адвоката про те, що його клієнт втратив житло внаслідок бойових дій. Сервіс YouControl вказує на людину з такими самими прізвищем, ім’ям і по батькові, яка керує кількома компаніями, зареєстрованими в Києві та Ірпені. Види діяльності – ресторанний бізнес, торгівля продовольством. Нібито чоловік заможний.

Олександр – теж нетутешній. YouControl знає про людину з такими ж прізвищем, ім’ям та по батькові, яка зарестована ФОПом у Сімферополі і задекларувала основним видом діяльності посередництво в торгівлі автомобілями. Значиться людина з такими даними і в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Є вирок Печерського районного суду столиці, де йдеться про те, що восени 2016 року Олександр і двоє його спільників обіцяли одному громадянину влаштувати його детективом у Національне антикорупційне бюро України. За цю послугу хотіли 10 тисяч доларів, на отриманні грошей і попалися. В одного з аферистів було вилучено ефектні посвідчення. Одне – у формі книжечки із золотистими літерами «Антикорупційне бюро України» на обкладинці. Виявилося, пред’явник документа – радник голови громадської організації «Антикорупційне бюро України». Інше посвідчення – пластикове, про те, що пред’явник – генерал-полковник. Видала документ Міжнародна академія козацтва. У грудні 2016 року Печерський районний суд призначив кожному з цієї трійці покарання у вигляді штрафу в розмірі 25500 гривень.