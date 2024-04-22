Великдень у Кропивницькому

Цьогоріч українці знову відзначатимуть Великдень в умовах воєнного стану та під виття сирен повітряних тривог, тож підготовка до свята у Кропивницькому відбувається з безумовним врахуванням фактору ризиків ракетних атак. На цьому наголосив секретар Кропивницької міської ради Олег Колюка.

– Загроза підступних ракетних ударів російських агресорів по цивільних об’єктах в містах України зберігається, про це варто постійно пам’ятати, – відзначив Олег Колюка. – Керівникам релігійних громад ми рекомендуємо враховувати ці обставини та проводити служби із дотриманням усіх заходів безпеки, розмістити у культових спорудах оголошення про найближчі до них укриття, дотримуватися заходів правового режиму воєнного стану, комендантської години, поведінки під час повітряної тривоги, уникати великого скупчення людей. Цих правил варто дотримуватися і кропивничанам під час відвідування храмів.

Керівники виконавчих органів міської ради отримали доручення забезпечити належні умови перебування вірян в культових спорудах: благоустрій територій біля храмів, безперебійну роботу громадського транспорту, функціонування зовнішнього освітлення.

У свою чергу, керівники релігійних громад звернулися з проханням надати допомогу настоятелям храмів міста у відновленні зовнішнього освітлення на території культових споруд, зокрема розглянути можливість встановлення додаткових ламп вуличного освітлення біля храму Первоверховних апостолів Петра і Павла Православної Церкви України по вулиці Євгена Маланюка та на подвір’ї храму Святого Володимира по вулиці Тарковського.

За інформацією начальника управління транспорту та зв’язку міської ради Віктора Житника, громадський транспорт у Кропивницькому працюватиме на Великдень у відповідності до режиму комендантської години: ранком 05 травня автобуси і тролейбуси розпочнуть роботу на одну годину раніше – із 05.00 і працюватимуть до 22.00. Графіки руху автобусів і тролейбусів будуть відкориговані з урахуванням збільшення пасажиропотоку.

Освітлення вулиць перед Великоднем буде вимкнене о 23.00 і включене о 05.00 ранку, щоб містяни мали можливість зручно дістатися до храмів та повернутися додому.

Враховуючи досвід проведення служб минулого року, коли значно збільшилася кількість містян, які прийшли до храмів Православної Церкви України, зокрема у центральній частині Кропивницького – до церкви Святого Володимира, Патрульна поліція перекриє рух транспорту по вулиці Арсенія Тарковського на відрізку між вулицями Преображенською і Покровською у Вербну неділю 28 квітня від 08.00 до 14.00, а у Великдень, 05 травня, із 06.00 по 12.00.