Відповідає нотаріус

До редакції звернулась жителька Кропивницького Кафарена Людмила Федорівна з питанням, як вчинити з частиною квартири, в якій вона проживає, яка приватизована на сина, що давно мешкає в росії. За консультацією ми звернулись до приватного нотаріуса Кропивницького нотаріального округу Ілони Куценко. Публікуємо її відповідь:

– З вашого письмового запиту вбачається, що співвласниками квартири є ви та ваш син у рівних частках кожен. Виходячи із ситуації, яка склалась в Україні, та із правового статусу вашого сина (резидент рф, тобто громадянин російської федерації), є певні обмеження, і розпорядитись належною йому часткою квартири ваш син не зможе. Відносно громадян рф встановлено мораторій та є пряма заборона на відчуження нерухомого майна, що їм належить.

З метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв’язала і веде проти України та українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист, враховуючи Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні”» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 року № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації», Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» (Документ 2116-IX), відчуження (дарування, купівля – продаж, обмін) нерухомого майна громадянами рф в Україні заборонена. Тому, виходячи з норм чинного законодавства України, ваш син на сьогодні позбавлений можливості укласти правочин. А нотаріус не має права посвідчити договір дарування, договір купівлі-продажу, договір обміну належної частки квартири вашого сина з урахуванням тих обставин та мораторію, які сьогодні мають місце в Україні.

Якщо є потреба у більш детальному роз‘ясненні можливих подальших вчинків, можна звернутись особисто (м. Кропивницький, вул. Шевченка, будинок 42/29, квартира 22) чи зателефонувати за номером 050 925 78 01.