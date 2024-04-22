«Жива і скошена тече в мені трава»

Для непосвячених: це назва книги та однойменного вірша поета та художника, лауреата Шевченківської премії в галузі літератури Анатолія Кичинського. Поезії пана Анатолія втретє виходять під такою назвою, цього разу у видавництві Івана Малковича «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Минулого тижня автор презентував її у Кропивницькому.

Протягом двох днів проходила серія творчих зустрічей художника слова і пензля з кропивничанами. Завдяки менеджменту та модерації поета Олександра Косенка вони відбулися в обласних музеях – краєзнавчому та мистецтв, а також в обласній бібліотеці для юнацтва ім. Маланюка. Нова книга викликала жвавий інтерес у представників творчої інтелігенції, літераторів та учнівської молоді. Автор ділився секретами майстерності, згадував деякі картини дитинства, розповідав про трагічні події, пов’язані з окупацією російською армією його рідної Херсонщини у 2022 році. Кожна зустріч закінчувалася автограф-сесією, адже книжки продавалися за номіналом, а двадцять відсотків від продажу будуть перераховані на потреби ЗСУ.

З поетом також зустрівся і побесідував голова облради Юрій Дрозд.

Нагадаємо, Анатолій Кичинський – автор майже двох десятків поетичних збірок та текстів пісень, покладених на музику відомими українськими композиторами. Його твори перекладені німецькою, угорською, болгарською, білоруською, грузинською, казахською, російською, молдавською мовами. Почесний громадянин Херсона, керував Херсонським міським товариством української мови ім. Тараса Шевченка. Лауреат багатьох міжнародних та все­українських літературних премій. Член Національної спілки письменників України, почесний член Національної спілки художників України.

Знаний літературний критик Микола Жулинський колись так написав про поета: «Анатолій Кичинський любить словесну гру і блиск метафор, але цю гру веде він ощадливо, “складає” образні блоки так, наче будує поетичну піраміду, в якій камені-метафори прилягають так щільно одна до одної, що годі вставити між ними критичний скальпель».