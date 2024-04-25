Зарахування до страхового стажу періодів навчання

Як обчислюється страховий стаж?

Наразі страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду України за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, про сплату страхових внесків в сумі, не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

За періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку стаж обчислюється на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (до 01.01.2004), а також даних, включених на підставі цих документів до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Навчання до 2004 року…

Раніше діючим законодавством було передбачено, що до стажу роботи зараховується, зокрема, навчання лише за денною формою у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі.

Тож, якщо час навчання до 2004 року підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання, а також на підставі запису в трудовій книжці про період навчання з посиланням на дату, номер та найменування відповідного документа (диплом, атестат, свідоцтво тощо), то такий період можливо зарахувати до страхового стажу.

Навчання після 2004 року…

Період навчання після 2004 року також може бути зарахований до страхового стажу за умови сплати особою за цей період добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до статті 11 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, у тому числі особи, які, зокрема, навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання, а також в аспірантурі та докторантурі, мають право на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Лариса ПРОХОРЕНКО, заступник начальника управління – начальник відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області