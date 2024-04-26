25 квітня Юлія Тимошенко потужно виступила у Верховній Раді щодо хаосу в консульствах України по всьому світу, який спричинили непрофесійні дії влади.
«Безумовно, усі військовозобов’язані мають виконувати обов’язок відповідно до чинного законодавства. Однак непрофесійні рішення уряду, які вже спричинили хаос у наших консульствах по всьому світу, замість того, щоб вирішити проблему, просто створили нову.
Щоб виправити таку обурливу ситуацію, «Батьківщина» ініціює ухвалення Постанови Верховної Ради, яка відновить справедливість» – зауважила політикиня. Фракція “Батьківщина” внесла на розгляд парламенту постанову, що ліквідує всі ризики і врегульовує питання надання консульських послуг українцям за кордоном. “Батьківщина” вимагає негайно розглянути цю постанову та припинити утиски українців за кордоном.
Юлія Тимошенко розкритикувала уряд за заборону консульських послуг для молоді за кордоном
25 квітня Юлія Тимошенко потужно виступила у Верховній Раді щодо хаосу в консульствах України по всьому світу, який спричинили непрофесійні дії влади.
Юлія Тимошенко розкритикувала уряд за заборону консульських послуг для молоді за...