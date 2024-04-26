Юлія Тимошенко розкритикувала уряд за заборону консульських послуг для молоді за кордоном

25 квітня Юлія Тимошенко потужно виступила у Верховній Раді щодо хаосу в консульствах України по всьому світу, який спричинили непрофесійні дії влади.

«Безумовно, усі військовозобов’язані мають виконувати обов’язок відповідно до чинного законодавства. Однак непрофесійні рішення уряду, які вже спричинили хаос у наших консульствах по всьому світу, замість того, щоб вирішити проблему, просто створили нову.

Щоб виправити таку обурливу ситуацію, «Батьківщина» ініціює ухвалення Постанови Верховної Ради, яка відновить справедливість» – зауважила політикиня. Фракція “Батьківщина” внесла на розгляд парламенту постанову, що ліквідує всі ризики і врегульовує питання надання консульських послуг українцям за кордоном. “Батьківщина” вимагає негайно розглянути цю постанову та припинити утиски українців за кордоном.