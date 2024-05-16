Огляд шин Kapsen RS26

Автошини Kapsen RS26 – це літні покришки з хорошою керованістю, безпекою і комфортом під час швидкісної їзди на автомобілі. Використовувати шини Kapsen RS26 https://shiny-diski.com.ua/uk/kapsen можна як у міському циклі, так і на трасі. Також вони відмінно справляються із завданнями на грунтовій дорозі й бездоріжжі.

Про шини Kapsen RS26

Виробляє автошини Kapsen RS26 китайська компанія Shandong Hongsheng Rubber. Вони входять до серії Practical Max. Виробник відомий на азіатському ринку як постачальник недорогої та якісної гуми. На європейський ринок концерн вийшов у 2016 році, а його продукція вже завоювала популярність серед власників авто, які цінують комфорт і якість.

Автомобільні шини Kapsen RS26 виготовляються на сучасному обладнанні з високоякісної сировини з дотриманням міжнародних норм і стандартів. Виробник встановив жорсткий контроль якості на всіх етапах виробництва, що повністю виключає появу браку.

Навіть серед інших покришок цього бренду гума Kapsen RS26 вибилася на провідні позиції за стійкістю до навантажень і показниками ходових характеристик завдяки використанню поліпшеної формули компаунда та оптимізації дизайну малюнка протектора. Наприклад, її зчеплення з дорожнім покриттям покращилося на 20%, а опір акваплануванню – на 34%.

Плюси та мінуси покришки Kapsen RS26

Автолюбителі в Києві та Харкові відзначають цілу низку переваг автошин Kapsen RS26:

відмінне зчеплення з поверхнею мокрої або сухої дороги;

ідеальна поведінка під час розгону і гальмування;

курсова стійкість і безпека під час маневрування;

стійкість до радіальних і бічних навантажень;

зносостійкість протектора;

рівномірний знос за умови правильного балансування коліс і оптимального тиску;

низький рівень ризику гідропланування;

акустичний комфорт;

термостійкість;

довгий термін експлуатації;

доступна вартість.

Більшість власників автомобілів, що використовують Kapsen RS26, позитивно відгукуються про її ходові характеристики. Деякі згадують, що за швидкості понад 150 км/год на трасі покришки починають шуміти, але за хорошої шумоізоляції салону цей недолік не завдає дискомфорту.

Протектор автошини Kapsen RS26

Завдяки асиметричному малюнку протектора і використанню поліпшеного компаунду тиск колеса на пляму контакту з дорогою розподіляється правильно, що відбивається на рівномірності зносу під час експлуатації. Центральні ребра профілю забезпечують стабільність при прямолінійній їзді, відмінно реагують на кермові команди.

Гострокутні блоки профілю сприяють надійному зчепленню з покриттям. Плечовини, посилені ламелями, покращують процес проходження поворотів. На плечевинах розташовано безліч насічок, які поглинають шум під час швидкісної їзди.

Продумана водовідвідна система складається з поздовжніх каналів і безлічі прорізів меншого розміру, завдяки яким вода ефективно евакуюється з-під коліс, усуваючи ефект аквапланування.

До складу компаунда входять компоненти, які забезпечують термостійкість при контакті з розпеченим асфальтом, що позитивно позначається на швидкості зносу. Також у конструкції покришок передбачено корд, що складається з комбінації синтетичних волокон і сталі, що захищає від деформації та пошкоджень під час наїзду на нерівності.

Для яких автомобілів підійде гума Kapsen RS26

Виробник випускає довгий розмірний ряд Kapsen RS26 від R17 до R22. У кожному розмірі є кілька моделей, що відрізняються за шириною та іншими параметрами, щоб водії могли вибрати відповідну гуму для свого авто. Найчастіше такі покришки в Києві та Харкові встановлюють на джипи, позашляховики та інші повнопривідні автомобілі відповідного класу.