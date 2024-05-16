Що робити, якщо посвідчення УБД втрачене чи пошкоджене?

Посвідчення учасника бойових дій — це документ, який підтверджує статус

ветеранів війни та інших осіб, на яких поширюється дія Закону України

“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Посвідчення необхідне для оформлення гарантованих пільг та виплат.

Якщо ви загубили посвідчення УБД, воно втрачене чи пошкоджене внаслідок

бойових дій — знайте: документ можна відновити. Як це зробити —

пояснюють юристи Українського ветеранського фонду.

У випадку, якщо посвідчення видавала міжвідомча комісія, для відновлення

цього документа необхідно на електронну пошту Міністерства у справах

ветеранів dpi@mva.gov.ua надіслати такі документи:

* власноруч завірені копії сторінок паспорта (1, 2 та 11, 12);

* власноруч завірену копію довідки про присвоєння ідентифікаційного

номера;

* фотографії розміром 3х4 (2 штуки);

* заяву про заміну зіпсованого / втраченого посвідчення з уточненням

причин втрати (заява пишеться в довільній формі, з обов’язковим

зазначенням своєї електронної пошти та номера мобільного телефону);

* якщо посвідчення пошкоджене, воно також додається до заяви для

підтвердження його непридатності.

Фотокартки та пошкоджене посвідчення, яке підлягає знищенню,

надсилаються поштовим зв’язком АТ “Укрпошта” на адресу Міністерства у

справах ветеранів: м. Київ, пров. Музейний, 12, 01001.

Якщо посвідчення було втрачене, тоді відповідну заяву необхідно подати

до відділу поліції. Бажано також подати оголошення в газету про втрату

документа із зазначенням прізвища, імені, по батькові, які на ньому вказані.

Відтак до пакету перелічених вище документів треба додати копію заяви в

поліцію та копію оголошення в газеті, а за наявності — і копію посвідчення.

Особам, які демобілізовані, для відновлення посвідчення необхідно

написати заяву до ТЦК та СП за місцем обліку. ТЦК своєю чергою зробить

запит в ту установу, якою було видано посвідчення.

Щоб отримати безплатну індивідуальну юридичну консультацію від юристів

Українського ветеранського фонду — залиште звернення у формі за

посиланням: https://veteranfund.com.ua/leg al_consultations/. Цей проєкт

став можливим завдяки програмі “Український фонд швидкого реагування”,

яку втілює IREX за підтримки Державного департаменту США.