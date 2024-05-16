Обзор шин Kapsen RS26

Автошины Kapsen RS26 — это летние покрышки с хорошей управляемостью, безопасностью и комфортом во время скоростной езды на автомобиле. Использовать шины Kapsen RS26 https://shiny-diski.com.ua/kapsen можно как в городском цикле, так и на трассе. Также они отлично справляются с задачами на грунтовой дороге и бездорожье.

Про шины Kapsen RS26

Производит автошины Kapsen RS26 китайская компания Shandong Hongsheng Rubber. Они входят в серию Practical Max. Производитель известен на азиатском рынке как поставщик недорогой и качественной резины. На европейский рынок концерн вышел в 2016 году, а его продукция уже завоевала популярность среди владельцев авто, ценящих комфорт и качество.

Автомобильные шины Kapsen RS26 изготавливаются на современном оборудовании из высококачественного сырья с соблюдением международных норм и стандартов. Производитель установил жесткий контроль качества на всех этапах производства, что полностью исключает появление брака.

Даже среди других покрышек этого бренда резина Kapsen RS26 выбилась на лидирующие позиции по устойчивости к нагрузкам и показателям ходовых характеристик благодаря использованию улучшенной формулы компаунда и оптимизации дизайна рисунка протектора. Например, ее сцепление с дорожным покрытием улучшилось на 20%, а сопротивление аквапланированию — на 34%.

Плюсы и минусы покрышки Kapsen RS26

Автолюбители в Киеве и Харькове отмечают целый ряд достоинств автошин Kapsen RS26:

отличное сцепление с поверхностью мокрой или сухой дороги;

идеальное поведение при разгоне и торможении;

курсовая устойчивость и безопасность при маневрировании;

стойкость к радиальным и боковым нагрузкам;

износоустойчивость протектора;

равномерный износ при условии правильной балансировки колес и оптимального давления;

низкий уровень риска гидропланирования;

акустический комфорт;

термостойкость;

долгий срок эксплуатации;

доступная стоимость.

Большинство владельцев автомобилей, использующих Kapsen RS26, положительно отзываются о ее ходовых характеристиках. Некоторые упоминают, что при скорости более 150 км/ч на трассе покрышки начинают шуметь, но при хорошей шумоизоляции салона этот недостаток не доставляет дискомфорта.

Протектор автошины Kapsen RS26

Благодаря ассиметричному рисунку протектора и использованию улучшенного компаунда давление колеса на пятно контакта с дорогой распределяется правильно, что отражается на равномерности износа во время эксплуатации. Центральные ребра профиля обеспечивают стабильность при прямолинейной езде, отлично реагируют на рулевые команды.

Остроугольные блоки профиля способствуют надежному сцеплению с покрытием. Плечевины, усиленные ламелями, улучшают процесс прохождения поворотов. На плечевинах расположено множество насечек, которые поглощают шум при скоростной езде.

Продуманная водоотводящая система состоит из продольных каналов и множества прорезей меньшего размера, благодаря которым вода эффективно эвакуируется из-под колес, устраняя эффект аквапланирования.

В состав компаунда входят компоненты, которые обеспечивают термостойкость при контакте с раскаленным асфальтом, что положительно сказывается на скорости износа. Также в конструкции покрышек предусмотрен корд, состоящий из комбинации синтетических волокон и стали, защищающий от деформации и повреждений при наезде на неровности.

Для каких автомобилей подойдет резина Kapsen RS26

Производитель выпускает длинный размерный ряд Kapsen RS26 от R17 до R22. В каждом размере имеется несколько моделей, отличающихся по ширине и другим параметрам, чтобы водители могли выбрать подходящую резину для своего авто. Чаще всего такие покрышки в Киеве и Харькове устанавливают на джипы, внедорожники и другие полноприводные автомобили соответствующего класса.