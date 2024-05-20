День вишиванки – прояв волелюбності

16 травня в Україні відзначили День вишиванки. Ним ми зобов’язані студентам Чернівців, котрі майже 20 років тому разом з викладачами домовилися прийти на лекції в національному вбранні. Нині – в умовах війни – це прояв незламності та волелюбності українського духу.

У Кропивницькому через постійну загрозу рашистських обстрілів традиційної ходи не було і День вишиванки відзначали точково. Такими реперними точками стали обласний центр народної творчості, музеї, бібліотеки, їхні філії та інші заклади культури.

Наприклад, на подвір’ї ОЦНТ гомонів і буяв різними фарбами Арт-двір. Як сказала виконуюча обов’язки директорки ОЦНТ Олена Могилка: «Ми вирішили зробити такий Арт-двір, який був би цікавим і дорослим, і маленьким діткам – усім, хто хоче просто прийти, переглянути, сфотографуватись, та тим, хто хоче взяти участь у майстер-класах. Ми хотіли показати не просто вишиту сорочку, а саме вишиванку, орнаменти у будь-яких проявах. Це і рушники із колекції «Магія української вишивки», це і вишита карта «Україна єдина», де представлені зразки орнаментів, характерні для кожної області, це і ляльки-мотанки, які одягнуті у національне вбрання, це і прикраси з бісеру також з національним орнаментом».

У виставкових залах обласного Центру народної творчості гості свята ознайомилися з діючими виставками – майстра з виготовлення декоративних виробів із дерева Валентина Невкритого, майстра гончарства Сергія Гавриленка, майстра декоративного розпису Ірини Лелеки та художника-аматора Дмитра Скорейка.

На вулиці Театральній працівниці обласної бібліотеки для юнацтва ім. Маланюка влаштували акцію «Моя сорочка-вишиванка». В рамках акції відбувся благодійний розпродаж на підтримку ЗСУ, діяли майстер-класи, малювали традиційні українські символи, створювали листівки, виготовляли флікери з елементами української символіки, малювали 3D-ручками вишиваночки та серця, які можна подарувати своїм близьким і використати як брелоки.