Сховище пам’яті про Катастрофу

Нещодавно в Україні вчетверте відзначили День праведників народів світу, під час різних заходів згадували тих, хто в період нацистської окупації рятував євреїв. Як завжди, цього дня звучала назва Яд Вашем – меморіалу Голокосту, який став ініціатором та рушієм увічнення пам’яті цих шляхетних та героїчних людей. Редакція «УЦ» вирішила трохи докладніше розповісти про цей унікальний музейний комплекс і передала свої запитання завідуючому відділом архіву Яд Вашема Алексу Зенгіну.

– Алексе, давайте почнемо зі знайомства. Розкажіть, будь ласка, про себе та про те, як ви стали співробітником Яд Вашема?

– Приїхав до Ізраїлю у 1992 році з Казахстану, де закінчив факультет філософії та політології (КазДУ, Алма-Ата), а потім 11 років викладав там же.

В Ізраїлі, в умовах масової алії, треба було влаштовуватися. Почав, як і багато хто, з прибирання, так склалося, що з прибирання саме в Яд Вашемі. Якось у коридорі, який я мив, до мене підійшов молодик, майже моя копія – 193 см, 34 роки, окуляри, легка сутулість… Це був Яків Лозовик, який стажувався на посаду директора архіву Яд Вашем (потім він стане директором Держархіву Ізраїлю). Яків сказав, що швабра явно не в’яжеться з моєю зовнішністю, і, запитавши, чим я займався до алії, запропонував почати працювати в сховищі архіву, де я працюю вже більше 30 років.

– Що це таке – музейний комплекс Яд Вашем та яка його місія?

– Яд Вашем – державний національний меморіал Катастрофи та Героїзму. Усі цілі визначені в назві, найкраще це відображено в івритській назві Яд Вашем – пам’ять. Сьогодні, якщо перекладати буквально ці два слова, отримаємо РУКА та ІМ’Я, – виходить якась алюзія на табірний номер, витатуйований на руці, який не можна забути.

– Чи багато людей відвідують Яд Вашем? Чи великий штат працівників?

– До ковіда комплекс відвідувало до мільйона людей на рік, за відвідуваністю він поступається лише Стіні Плачу.

На сьогодні в Яд Вашемі працюють трохи більше 700 співробітників, це великий меморіальний центр, що розкинувся на 18 гектарах, з комплексом будівель, площ, парковок, парковою зоною.

Яд Вашем – протокольний заклад, який в обов’язковому порядку відвідується главами держав та міністрами закордонних справ. Усі військовослужбовці за час служби відвідують меморіал, усі співробітники силових відомств, а також усі школярі за час навчання.

– Яка частина експозиції справляє найбільше враження на відвідувачів?

– Зазвичай найбільше враження справляє дитячий зал (на згадку про 1,5 МІЛЬЙОНИ ДІТЕЙ, що загинули в Голокості). Уявіть дзеркальний куб 15х15м без освітлення, і лише кілька свічок відбиваються в дзеркалах, створюючи ілюзію зоряного неба навколо з мерехтливими зірками. При цьому під жалобну музику зачитуються імена загиблих дітей.

– Скажіть, чи поповнюються фонди музею зараз, майже через 80 років після закінчення Другої світової війни, і чим саме.

– Фонди поповнюються регулярно. Досі існує проєкт зі збору свідчень жертв Голокосту, щоправда, зі зрозумілих причин нових свідчень дедалі менше. Останнім часом запущено проєкт по роботі з «другим поколінням» (діти жертв Голокосту) – збір документів та спогадів, що залишилися від батьків. Не припиняється робота з пошуку документів у зарубіжних архівах, насамперед у Німеччині та Австрії.

– Кажуть, найцікавіша частина будь-якого музею – це його запасники. Що це таке – «засіки» Яд Вашема?

– Треба розуміти, що є запасники музею – це артефакти (предмети побуту, одяг, картини, предмети культу, ювелірні вироби тощо), і є сховище архіву. Про архів – він радикально відрізняється від звичайних архівів, де значна частина документів зазвичай закрита. Ми – практично відкритий архів, і наша мета – максимально можливо забезпечити доступ всім охочим до наявних документів. Є й закриті документи, але це пов’язано із питаннями права на використання.

Через обмеженість площ виставки в музеї, 90% АРТЕФАКТІВ перебувають у сховищі. Мені особисто цікаві картини.

– 14 травня в Україні відзначили День праведників народів світу. На жаль, останній Праведник світу у нашій області Володимир Чорновіл залишив нас на 102 році життя. Мабуть, через подібні причини список праведників більше не поповнюється?

– Список праведників досі поповнюється. Сьогодні переважно за рахунок звернення дітей як врятованих, так і рятівників.

– І останнє запитання. Чи багато в Яд Вашемі інформації та експонатів, які мають стосунок до Кропивницького-Кіровограда та Кіровоградської області?

– Насамперед є матеріали НДК (Надзвичайна державна комісія зі встановлення та розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників та їхніх спільників та заподіяної ними шкоди громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним підприємствам та установам СРСР. – Ред.) у вашій області, є свідчення людей, які мешкали в Кіровоградській області, є матеріали з Німеччини.