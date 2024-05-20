Звертайтеся по допомогу

Кропивницький став другим містом в Україні, де створений цілісний комплекс центрів протидії домашньому насильству. Завершальним етапом стало відкриття на вулиці Шатила, 12 денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

Судячи з рівня гостей, які були присутніми на відкритті, подія важлива за своєю суттю та перспективами. З роботою центру ознайомилися начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, заступниця начальника ОВА Катерина Колтунова, заступник міського голови Олександр Мосін, керуюча справами виконавчого комітету Світлана Балакірєва, а також представники UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні на чолі з Массімо Діана.

Директорка департаменту соціальної політики Юлія Вовк розповіла, що торік міська рада виділила приміщення для розташування денного центру, кошти для виготовлення проєктно-кошторисної документації та співфінансування капітального ремонту приміщення і його облаштування. Зробили усі необхідні роботи: утеплили приміщення, замінили вікна та двері, зробили автономне опалення, перепланували та облаштували приміщення. На все це витратили понад 5 мільйонів гривень отриманої субвенції.

– У денному центрі в комфортних умовах постраждалі особи зможуть отримати комплексну, а головне – безоплатну допомогу. Саме тут жінкам пропонують, перш за все, допомогу психолога та послуги соціального працівника. Також тут надають такі соціальні послуги, як екстрене (кризове) втручання, консультування, інформування, представництво інтересів, надання притулку тощо, – розповіла Юлія Вовк. – Крім того, тут постраждалі особи за потреби можуть перебувати короткостроково або цілодобово у спеціально обладнаному при денному центрі приміщенні, а саме у кризовій кімнаті.

Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович зазначив, що «це не просто квадратні метри відремонтованих площ. Це локації для тренінгових занять із сучасним обладнанням, дитячий куточок, кабінет для індивідуального психологічного консультування, побутові кімнати. Важливо, що центр відповідає усім вимогам безбар’єрного простору».

Представник Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні звернув увагу на те, що збереження людського капіталу, особливо в умовах війни, яка нині триває в Україні, передбачає збереження ментального здоров’я. Тож такі центри необхідно створювати в громадах. Відкриття повного і системного циклу центрів надання психологічної допомоги постраждалим від насилля особам свідчить про те, що місцева влада мислить стратегічно і дивиться у майбутнє.