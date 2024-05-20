Міське діалізне відділення переїде

Керівниця кропивницького міського управління охорони здоров‘я Оксана Макарук анонсувала відкриття нового відділення амбулаторного діалізу в приміщенні колишньої дитячої стоматполіклініки на вул.Вокзальній до кінця першого півріччя. На якому етапі зараз роботи, ми поцікавились у завідуючого відділенням Сергія Тельного.

– Сергію Григоровичу, ваше відділення відкрилось у 2017 році. Скільки пацієнтів було на початку роботи й скільки зараз?

– Так, ми відкрились у 2017 році на День міста. Спочатку у нас було 11 пацієнтів, а на сьогодні – вже 74.

– Який зараз графік роботи?

– Ми працюємо в три зміни шість днів на тиждень. Діалізна сесія триває чотири години плюс підготовка обладнання до діалізу, провітрювання й кварцювання залів – десь з годину. Тобто 5-6 годин. Але дівчата в нас дуже професійні, працюють швидко, тому зазвичай нам вистачає п‘яти. Робочий день персоналу починається біля шостої години ранку і закінчується десь о 9 годині вечора, а то й пізніше.

– Яке обладнання у відділенні?

– У нас машини німецьких фірм Frezenius i B. Braun. У нинішньому корпусі – 14 апаратів «Фрезеніус» і 3 – фірми «Би. Браун».

– Незабаром планується відкриття нового приміщення на Вокзальній. Які роботи вже виконані? Чому затримується переїзд?

– Ремонтні роботи закінчені повністю. Зараз іде робота з документами проєктантів і проводиться експертиза. Тобто затримка в експертизі.

– Машини будуть просто перевезені чи ви очікуєте якогось нового обладнання?

– Деяке нове обладнання там вже є. Плюс будуть перевезені ті машини, які є у цьому приміщенні. Машини в нас не старі, вони відпрацювали сім років і в хорошому стані. Тобто вони ще можуть працювати. Але найголовніше – система водоочистки. Вона систематично проходить дезинфекцію, обслуговування, але заміна системи мембран на зворотному осмосі – це основне та найдороговартісне, що забезпечує якість нашої води, – була проведена півтора року тому. Вони можуть безпроблемно працювати до трьох років. Тобто наступного року ми плануємо заміну мембран на нові.

– Ви якось казали, що у новому приміщенні буде навіть комфортніше?

– Це правда. У всіх залах буде вільний Інтернет, встановлені енергозберігаючі вікна, системи кондиціювання і нові системи вентиляції, діалізні зали більш просторі. Тобто усі вимоги Національної служби здоров‘я України ми виконали.

– Чи вистачає фінансування НСЗУ?

– Звичайно, не вистачає. Ми хотіли би набагато краще забезпечувати наших пацієнтів, але те, яким ми забезпечені медикаментозним супроводом на сьогодні, робить наше відділення найкращим у області. Це точно.

– А що кажуть ваші пацієнти про розташування центру – чи зручніше їм буде?

– Враховуючи невеликі розміри Кропивницького, а також те, що це дуже близько до центру міста, на мою думку, зовсім незручно не буде. Дуже близько зупинки громадського транспорту. Під‘їзд для «швидких», таксі, власного транспорту є, дуже зручний, зроблено пандус – усе передбачено. Але ви ж знаєте: у нас що не зроби, завжди знайдеться хоч один невдоволений. Адже в нас не тільки з проблемами нирок пацієнти, але й опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи. Тобто неможливо зробити так, щоб усе всіх влаштовувало. Повинні нам допомагати і «Соціальне таксі», і родичі пацієнтів. Тобто, на мою думку, поступово пристосуємось.

– Коли вже відбудеться довгоочікуваний переїзд?

– Думаю, що, як сказала Оксана Олександрівна Макарук, до кінця першого півріччя ми таки переїдемо. Повторю, справа за експертизою, думаю, за місяць вони завершать роботу. Нам на переїзд потрібен десь тиждень, максимум – днів з десять. Усе обладнання перевозиться й підключається за три дні. Тобто ми до переїзду давно готові.