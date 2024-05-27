Канал закрито. На 7 років

За матеріалами Служби безпеки України в Кіровоградській області до 7 років позбавлення волі засуджено організатора масштабного каналу нелегального переправлення за кордон українських громадян призовного віку.

У результаті слідчо-оперативних дій, у березні 2023 року, співробітники СБУ затримали зловмисника в Києві.

Задокументовано, що фігурант-киянин незаконно вносив своїх клієнтів до системи «Шлях» як волонтерів столичної благодійної організації, що займається перевезенням гуманітарної допомоги. Таким чином призовники могли виїжджати з України під виглядом водіїв міжнародних рейсів.

За даними СБУ, за час функціонування каналу зловмисник переправив за кордон щонайменше 30 чоловіків з Кропивницького, Дніпра, Львова та Київа, які підлягають мобілізації до лав Збройних сил.

Вартість такої послуги він оцінив у 4,5 тис. доларів.

Суд визнав винним організатора злочинної схеми за ч.3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) і виніс вирок – 7 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалося співробітниками СБУ в Кіровоградській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.