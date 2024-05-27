«Світанок» вразив португальців

Днями народний хореографічний ансамбль «Світанок» – колектив, який робить український танець сучасним і цікавим, – повернувся з міжнародного фестивалю, що проходив у Португалії.

З цього приводу художній керівник та головний балетмейстер Максим Печененко дав коротке інтерв’ю.

– Максиме, що це був за фестиваль і як вас приймали?

– Це міжнародний фестиваль Arte Sem Fronteiras Festival Internacional de Danсa. В його рамках проходили Дні української культури, куди нас і запросили. Цей проєкт зреалізувався за підтримки трьох муніципалітетів міст Кастро Марім, Віла Реал Сан Антоніо та Фаро.

Приймали нас тепло і радо. Ми навіть не очікували, що стільки людей збереться, що португальці та українці об’єднаються задля того, щоб діти України відчували підтримку і любов. Протягом тижня дванадцять рестораторів безкоштовно годували наших дітей обідами і вечерями. Українці-діаспоряни теж одарювали усілякими ласощами, повсюду супроводжували і допомагали пересуватись на своїх авто.

Публіка бурхливо відгукувалася на кожен номер. На всіх концертах відбулись офіційні зустрічі в муніципалітетах, зустрічі з діаспорою та майстер-класи з українського танцю.

– Хто ж ініціював та організував поїздку?

– Організаторами виступили небайдужі представниці нашої діаспори, пані Наталія та Анна Авраменко. Вони колишні танцівниці, перша з «Ятрані», друга з «Проліску». Вони та інші волонтери безпосередньо співпрацюють з нашими військовими, у різний спосіб збираючи кошти для їх потреб.

– Що ви підготували для показу на фестивалі?

– «Світанок» підготував театралізоване хореографічне дійство «Україна переможе!». До речі, у Днях української культури свою сольну програму представляв тільки «Світанок».

– Певно і ваші концерти мали волонтерську складову?

– Так, під час концертів ми зібрали кошти для ЗСУ. Вдалось зібрати близько 1000 євро.