Днями у відділі мистецтв ОУНБ ім. Д. Чижевського відкрилась пам’ятна виставка живопису «Дорослі фантазії Андрія Ліпатова». В експозицію, яка одразу огортала глядача позитивною енергією, увійшли художні роботи з сімейного зібрання.

Ініціатором виставки виступила завідувачка відділом мистецтв названої бібліотеки Світлана Ушакова.

У вступному слові вона пояснила, що ця акція не прив’язана до жодних дат чи ювілеїв. «Скучили. Просто давно ми не бачили робіт Андрія Ліпатова, давно не спілкувались з ним в його ілюстраціях. Що би ми не говорили, але ілюстративний друкований матеріал, він ауру мистецького твору не передає. Тому дуже важливо, що ми можемо сьогодні подивитись роботи з сімейної колекції», – сказала вона зокрема. І згодом наголосила: «Він дивився на нас з великою любов’ю. Це виставка, яку слід роздивлятися. Тому що якісь речі ми вже трохи підзабули, а якісь сприймаємо по-іншому, тому що ми змінилися. Ми потребуємо справжнього мистецтва від такого сильного, від такого чудового художника».

На відкритті виставки зі своїми спогадами й оцінками творчості Андрія Ліпатова виступили мистецтвознавиця Олена Кириченко, поетка Тетяна Березняк та письменник Роман Любарський. Вони відзначили, що нашого художника вирізняли особливий погляд на світ, де поєднувалися гумор і бурлеск, іронія і дитинність.

Виставка працюватиме місяць. Отже не пошкодуйте часу – і ви отримаєте гарні емоції та такий необхідний нині заряд енергії.