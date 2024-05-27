Свято Олександрії

В останню неділю травня Олександрія відзначила 278 років від дня заснування. Традиційно різні заходи проходили декілька днів, із 24 по 26 травня. Усі заходи були благодійними – Олександрія збирала кошти на підтримку наших захисників. Активно допомагали талановиті діти та юні спортсмени – вони підготували творчі виступи та різноманітні змагання для олександрійців.

Основна програма до Дня міста проходила на Фонтанній площі в парку Шевченка. На спортивному майданчику відбувся турнір із баскетболу, а паркурист, чемпіон світу Богдан Колмаков провів майстер-клас. Жителі юрмились навколо виставки-продажі виробів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва.

А вже ближче до вечора на сцені літнього театру розпочалися виступи дітей.

Цьогоріч громада допомагала волонтерам Координаційного центру закрити потребу військових, яким потрібні засоби РЕБ та автомобіль. Ціль – 350 000 гривень.

А ще до Дня міста випустили обмежений тираж Першої олександрійської марки.

Поштова марка присвячена 130-річчю з дня народження нашого видатного земляка – славіста, філософа, лінгвіста, науковця світового масштабу Дмитра Чижевського. Макет розробив заслужений художник України Олександр Охапкін.

Наклад – 250 штук. Вартість комплекту з 9 марок – 1000 гривень.

Кошти від продажу теж направлять на РЕБ та автомобіль для олександрійських бійців.

Придбати марку ще можна в Олександрії на двох локаціях:

вул. Ярмаркова, 59 (Координаційний центр волонтерів),

вул. Перспективна, 14 (міський музейний центр імені Худякової).