Бути причетними до важливого

– Приходьте, побачите, як наша молодь виготовляє ортопедичні подушки для бійців, які лікуються у госпіталі, – запросила мене в кропивницький центр молоді «Сильні духом» його очільниця Людмила Шукрута, вона ж – голова громадської організації «Серце матері».

Центр «Сильні духом» діє з листопада 2018 року. Створено його завдяки ініціативі ГО «Серце матері», в яку об’єдналися родини дітей з інвалідністю. Мета – допомогти дітям і молоді з особливими потребами соціалізуватися, розвинути здібності. Міська влада забезпечила приміщенням та обладнанням. До облаштування приміщення долучалися батьки дітей. Протягом кількох років ГО «Серце матері» з успіхом брала участь у конкурсах «Громадський бюджет», що дало змогу реалізувати ідеї із соціалізації особливих дітей і молоді. Комунальні послуги закладу оплачуються з міського бюджету.

Передостаннього разу я був у цьому ошатному приміщенні півтора року тому, спостерігав за тим, як молодь виготовляє окопні свічки, навіть допомагав їй – рівняв гострі краї бляшанок, які потім заповнювалися гофрованим картоном. Цього разу тут так само гамірно, а на столі, за яким розташувалися хлопці й дівчата, – чималий шматок синтепону. Волонтерка Олена навчає, як його треба рвати на дрібні шматочки, щоб потім напхати ними заздалегідь пошиті мішечки, – це й будуть ортопедичні подушки у формі кісточок, яких чекають в обласному госпіталі. Керуючи процесом, Олена розповідає мені, що це дає для його учасників.

– По-перше, розвивається дрібна моторика. По-друге, відбувається соціалізація. Молодь комунікує між собою, почувається причетною до важливої справи. Через годину сюди мають прийти учні гімназії імені Тараса Шевченка, теж долучаться.

За словами Олени, у центрі «Сильні духом» молоді люди збираються тричі на тиждень. Дві зими виготовляли окопні свічки, з початку нинішнього року – ортопедичні подушки. Крім того, займаються у театральній студії та творчій майстерні, якою на волонтерських засадах керує художниця Поліна Одуд. У кутку – виставка картин, у створенні яких взяла участь особлива молодь. Гарні роботи!

Олена наголошує, що центр «Сильні духом» – украй потрібний для таких хлопців і дівчат заклад. Школярами вони мали змогу спілкуватися з однолітками. У дорослому ж житті опинилися під загрозою ізоляції від суспільства.

Частина цієї молоді має інтелектуальні порушення, у інших не слухається тіло. І кожен з них – особистість. Продовжує Олена:

– Мар’яна – акторка, знялася в фільмі «Історія Лізи». Творча особистість, ще й гімнастикою займається. Карина – її подружка. Весела, емоційна. Макс – наші очі, честь і совість. Все бачить, усе помічає, уважний. Женик – веселун. Ромчик – творча натура, йому подобається складати пазли і малювати. Малює скрупульозно. Ще один Ромчик – людина з характером. Чудово декламує вірші. Він у нас близько року. Є ще один Макс. Комунікабельний, обов’язково питає, як справи. Віталій у нас – новенький. Я його ще добре не знаю, але бачу, що йому подобається позувати, коли фотографують. Потім шукатиме себе в Інтернеті. Ось має прийти Надя з мамою. Надя на все має свою думку і завжди її висловлює. Зараз тут немає Андрія. Він веде нашу сторінку в Інстаграмі. Є ще один Андрюшка, з бабусею приходить. Любить музику. Також Андрію подобається, коли йому приділяють увагу.

Тим часом Людмила Шукрута завершила спілкуватися з літньою жінкою, яка привела свою особливу дочку в центр. Здається, і матері, й дочці тут сподобалося.

– Ми раді усім, хто приходить сюди, приводить родичів, – каже Людмила Шукрута. – Не треба такій молоді цілодобово сидіти в домівках. Проблема ще у тому, що батьки цих хлопців і дівчат виявляють надмірну опіку, це не дає дітям змоги повною мірою самовиразитися. У центрі «Сильні духом» допоможемо кожному реалізувати індивідуальні нахили.

І – про плани на літо:

– Спільно з християнською організацією розробили проєкт щодо літнього відпочинку, подали його на розгляд міжнародної організації. У червні знатимемо, чи буде профінансовано наш проєкт. Та в будь-якому випадку літній табір у нашому центрі діятиме. Будуть екскурсії. Раніше ми їздили і в Черкаси, і в Умань, і риболовлею займалися…

Прийшли діти з гімназії імені Тараса Шевченка. Вони долучаються до виготовлення подушок. Усі учасники процесу залюбки фотографуються.