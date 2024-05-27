Дарувати завжди приємно

Як і обіцяв, В’ячеслав Бєлов передав документи родини Ільїних Центральноукраїнському обласному краєзнавчому музею. Там чекали, зраділи, дякували.

Майбутні експонати викликали зацікавленість музейників. Роздивлялися, розпитували, обережно складали. Домовилися, що все буде переписано, щось відреставровано, складений відповідний акт. Коли можна буде знову експонувати предмети з колекції Ільїна (у зв’язку з війною зараз це неможливо), обов’язково знайдеться місце й для цих документів. Впорядкування щедрого подарунку не займе багато часу, до роботи візьмуться одразу – завірила Тамара Григор’єва, зберігач науково-дослідного відділу фондів музею.

– Приємно, що історія нашого міста цікавить не тільки крає­знавців, – зазначив В’ячеслав Бєлов. – Люди, які володіють тими чи іншими рідкісними предметами або документами, все частіше воліють передати їх на зберігання до офіційних установ, щоб це побачило побільше людей. Багато хто знає і пам’ятає Віктора Петракова. Він зробив величезний внесок у дослідження минулого Кропивницького. Я дякую Миколі Цуканову, який самотужки створив музей історії міста. Знаю людей, які мають що подарувати музею, буду їх до цього мотивувати.

Довго спілкувалися. Заступник директора з обліку та збереження музейних цінностей Павло Рибалко зауважив, що мешканці інших регіонів, завітавши до музею, в першу чергу цікавляться саме колекцією Ільїна. Загадкова історія колекціонера манить, викликає цікавість.

До речі, директор музею Борис Шевченко повідомив, що в серпні відбудуться заходи, присвячені 30-річчю передачі до краєзнавчого музею колекції Ільїна. Гідна нагода, і є час, аби робити музею подарунки із власних колекцій.