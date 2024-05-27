Кіровоградщина в п’ятірці областей, що першими прийняли четвертий етап другого всеукраїнського туру змагань серед ветеранів «Сильні України». Учасники змагань попри тяжкі поранення не полишили стрій сильних і незламних. Навпаки – стали прикладом мужності, великої волі до перемоги вже на спортивних аренах.
Четвертий етап другого всеукраїнського туру змагань з адаптивних видів спорту серед ветеранів «Сильні України» відбувся у Кропивницькому на базі комунального закладу «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву №2».
У четвертому етапі турніру «Сильні України» змагалось 80 ветеранів із шести регіонів країни, 12 із них представляли Кіровоградщину.
Учасниками змагань стали ветерани та чинні військовослужбовці, які отримали поранення на війні. Вони змагались на веслувальних тренажерах і на велотренажерах, у жимі штанги лежачи, у вправах із гирями, в армліфтингу тощо. Головним суддею змагань виступив чемпіон світу зі стронгмену, народний депутат України Василь Вірастюк.
Пишаємось нашими незламними героями. Захоплюємось їхньою силою, натхненням, жагою до перемоги.
Пільги для ветеранів війни