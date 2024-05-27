Кіровоградщина в п’ятірці областей, що першими прийняли четвертий етап другого всеукраїнського туру змагань серед ветеранів «Сильні України». Учасники змагань попри тяжкі поранення не полишили стрій сильних і незламних. Навпаки – стали прикладом мужності, великої волі до перемоги вже на спортивних аренах.

Четвертий етап другого всеукраїнського туру змагань з адаптивних видів спорту серед ветеранів «Сильні України» відбувся у Кропивницькому на базі комунального закладу «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву №2».

У четвертому етапі турніру «Сильні України» змагалось 80 ветеранів із шести регіонів країни, 12 із них представляли Кіровоградщину.

Учасниками змагань стали ветерани та чинні військово­службовці, які отримали поранення на війні. Вони змагались на веслувальних тренажерах і на велотренажерах, у жимі штанги лежачи, у вправах із гирями, в армліфтингу тощо. Головним суддею змагань виступив чемпіон світу зі стронгмену, народний депутат України Василь Вірастюк.

Пишаємось нашими незламними героями. Захоплюємось їхньою силою, натхненням, жагою до перемоги.