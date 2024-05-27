Пільги для ветеранів війни

Громадяни, які з початку повномасштабного вторгнення проживали на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій, де структурні підрозділи з питань соціального захисту населення не мали можливості здійснювати свої повноваження, пільги виплачувались централізовано, відповідно до постанови КМУ від 07 березня 2022 року № 215.

Звертаємо увагу, що урядом прийнято рішення про відновлення з червня 2024 року загального порядку призначення та виплати пільг для осіб, які отримували такі виплати за окремим механізмом.

Прийняті зміни передбачають необхідність для пільговиків звернутись до органів Пенсійного фонду України з документами для встановлення права на подовження таких виплат.

Критерії для осіб, яким необхідно звернутись за подовженням виплат:

– були отримувачами пільг станом на початок повномасштабної агресії 24.02.2022 та

– проживали (проживають) на тимчасово окупованих території чи в зоні активних бойових дій та

– з початку повномасштабної агресії не звертались до органів соцзахисту населення чи Пенсійного фонду України за перепризначенням пільг.

Якщо пільговик з поважних причин самостійно не може звернутись до територіального органу Пенсійного фонду України, посадової особи виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, то подати пакет документів на пільги може законний представник або дієздатний, повнолітній член сім’ї пільговика, на якого поширюються пільги.

Антоніна Торшина, начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління