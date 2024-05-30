Пільги за кредитом для військових: що треба знати про свої права і обов’язки

Військові мають право на пільги за кредитними зобов’язаннями. Вони стосуються звільнення від сплати відсотків, а також штрафів чи пені за несвоєчасну сплату платежів за кредитом. Але буває, що відсотки продовжують нараховувати, а згодом військовий отримує судовий позов про стягнення боргу. Розповідаємо чому так відбувається і що робити у таких випадках.

На які кредитні пільги мають право військові і скільки вони діють

На період дії особливого періоду військовослужбовці, а також їхні дружини/чоловіки мають право на:

звільнення від сплати відсотків та користування кредитом;

звільнення від сплати штрафів/пені за несвоєчасну сплату платежів за кредитом.

Ці пільги стосуються не лише банків, але і небанківських фінансових установ, в тому числі кредитних спілок, ломбардів та інших юридичних і фізичних осіб, які надають фінансові послуги.

Але сам борг, тобто тіло кредиту, платити потрібно. Тут пільг немає.

Чи поширюються ці пільги на всі кредитні зобов’язання

Ні, ця норма не поширюється на кредитні договори щодо придбання автомобілів і житла: майна, яке віднесено чи буде віднесено до об’єктів житлового фонду (житлового будинку, квартири, майбутнього об’єкта нерухомості, об’єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них).

Як скористатися пільгами та які документи надати

Письмово повідомити кредитодавця про проходження служби та надати документи, що підтверджують це.

Для військовослужбовців – військовий квиток, у якому в відповідних розділах здійснюються службові відмітки або довідку про призов військовозобов’язаного на військову службу.

Для резервістів − витяг із наказу або довідку про зарахування до списків військової частини.

Такі документи можуть отримати родичі військовозобов’язаних та резервістів для пред’явлення їх за місцем вимоги.

Як діяти, якщо банк чи фінансова установа не задовольнила заяву

У цьому випадку варто звернутися з письмовою скаргою до керівництва фінансової установи. Або відразу до Національного банку України. НБУ може перевірити фінансову установу та усунути порушення.

Допомогу із написанням скарг усі військові можуть отримати від системи безоплатної правничої допомоги.

Що робити, якщо отримали судовий позов від фінустанови

Військовослужбовці, що отримали судовий позов від фінансової установи, можуть подати відзив нього, в якому зауважити, що є військовослужбовцями, та додати документи, які це підтверджують.

Ветеранам війни допомога зі зверненням до суду (наприклад, складання відзиву, представництво інтересів у суді) надається безкоштовно. На підставі ст. 14 ЗУ «Про безоплатну правничу допомогу».

Військовослужбовці без статусу УБД, а також дружина або чоловік військовослужбовця/виці можуть звернутися до системи безоплатної правничої допомоги по консультації, роз’яснення, допомогу у складенні документів (скарг, заяв тощо), крім документів для звернення до суду. Однак якщо вони мають також статус переселенця (ВПО) або інший з передбачених ст. 14 ЗУ «Про безоплатну правничу допомогу», то можуть отримати допомогу із зверненням до суду на підставі цього статусу.

Приклад допомоги

Заощадили військовому 14 тис. грн

Костянтин – військовий. Він взяв 5 тис. грн в кредит. Але через те що перебував у зоні бойових дій, не мав можливості вчасно сплачувати відсотки за кредитом і повідомити про цю обставину кредитора. Фінансова установа подала позов до суду на 19 750 грн. Юристка системи БПД склала до суду відзив на позовну заяву, в якій зауважила на праві військового на кредитні пільги. У результаті заборгованість Костянтина зменшилась до 5500 грн.

Детальніше тут.

Як звернутися до системи БПД

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/