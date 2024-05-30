Які податки та збори не треба сплачувати учасникам бойових дій? Пояснюють експерти

Статус учасника бойових дій передбачає, що можна зі знижкою або безоплатно отримувати медичні та комунальні послуги, також пільги поширюються на проїзд у громадському транспорті, освіту та соціальну допомогу. Про те, які пільги мають учасники бойових дій щодо сплати податків та зборів, розповідають експерти юридичного Гончаренко центру.

За Законом України учасникам бойових дій надаються фінансові пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства. Зокрема, вони отримують пільги при оподаткуванні таких видів доходів:

Пільги зі сплати судового збору,

Це стосується розгляду справ, пов’язаних з порушенням їхніх прав, а для позивачів — за подання позовів щодо спорів, пов’язаних з наданням статусу учасника бойових дій.

Військовий збір.

Від його сплати звільняються військовослужбовці на час безпосереднього перебування в районі проведення бойових дій на підставі підтверджуючих документів, зокрема, відповідних довідок, витягів із наказів тощо.

Земельний податок.

Звільнення учасників бойових дій від сплати податку за земельні ділянки поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;

для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

«Для отримання пільги варто подати заяву до контролюючого органу (податкової) з підтверджуючими документами. Для учасника бойових дій головним документом для надання пільги є посвідчення УБД, посвідчення інваліда війни, члена сім’ї учасника бойових дій. Заява подається до податкової за місцезнаходженням земельної ділянки», — зазначає директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Податок на додану вартість.

Положення Податкового кодексу України встановлюють звільнення від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України шоломів, бронежилетів та інших спецзасобів захисту, оптичних приладів для зброї, а також ліків і медикаментів.

Податкові пільги для підприємців, що призвані на військову службу.

Для військовослужбовців, які до призову на військову службу були фізичними особами-підприємцями також передбачили ряд пільг. Зокрема, це звільнення від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку.

За потреби отримати роз’яснення щодо цих гарантій військовослужбовці та учасники бойових дій можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.