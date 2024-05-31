До уваги субсидіантів – внутрішньо переміщених осіб!

З 1 червня 2024 року для субсидіантів з числа внутрішньо переміщених осіб відновлюється загальний порядок призначення та виплати житлових субсидій на період воєнного стану.

Законодавча база

Постановою Кабінету Міністрів України від 08 травня 2024 року № 521 Уряд затвердив зміни щодо припинення нарахування житлових субсидій та пільг для осіб, які отримували такі виплати за окремим механізмом, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року № 215 “Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану”.

Що змінилося?

Відтак з 1 червня 2024 року особам, які були отримувачами житлової субсидії станом на початок повномасштабної агресії 24.02.2022 року; проживали (проживають) на тимчасово окупованих території чи в зоні активних бойових дій; з початку повномасштабної агресії не звертались до органів соцзахисту населення чи Пенсійного фонду України за перепризначенням житлової субсидії, необхідно:

або ОСОБИСТО завітати до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України (ЦНАПу; уповноважених посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних, міських рад територіальних громад) – з документами для встановлення права на подовження виплати

або ДИСТАНЦІЙНО надати необхідні документи: в електронній формі – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України; мобільний застосунок “Пенсійний фонд”; Портал.Дія або документи для призначення житлової субсидії відправити поштою на адресу органу Пенсійного фонду України.

Антоніна Торшина, начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області