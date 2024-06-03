«Пліч-о-пліч»: фіналістів визначено

Масштабне спортивне дійство «Пліч-о-пліч. Всеукраїнські шкільні ліги», яке проходить з грудня 2023-го року по червень 2024 року за ініціативи президента України Володимира Зеленського, під гаслом «Разом переможемо», успішно фінішувало на Кіровоградщині. Позаду чотири етапи змагань з волейболу, футзалу, баскетболу, спортивного орієнтування та чирлідингу. І нарешті визначено найкращі шкільні команди, які будуть відстоювати честь нашої області на всеукраїнському фіналі з 12 по 16 червня в Києві.

Нагадаємо, що цей проєкт проводився департаментом освіти та науки, управлінням молоді та спорту Кіровоградської ОВА та обласним управлінням фізичного виховання та спорту Комітету Міністерства освіти та науки України. Велику допомогу в організації надали обласні федерації видів спорту, які входили до змагальної програми. Головною метою стартів було залучення якомога більшої кількості школярів з усіх територіальних громад до участі в змаганнях, підвищення ролі вчителів фізичної культури, які готували свої команди, єднання школярів заради досягнення найкращих результатів. Ну й безумовно посприяло те, що спортивні змагання мали абсолютну підтримку місцевої та обласної влади, а оргкомітет на Кіровоградщині очолила заступниця начальника обласної військової адміністрації Катерина Колтунова. І потрібно визнати, що своїх цілей організатори досягли.

Достатньо зазначити, що, мабуть, не було в нашій області школи, яка б не долучилася до цього проєкту. За перемогу на всіх чотирьох етапах боролися представники в усіх 49 територіальних громадах області. Діти під керівництвом своїх вчителів фізичної культури згуртувалися, із задоволенням готувалися до стартів, але головне – юні спортсмени отримували задоволення. Головна умова – команда повинна була складатися з учнів однієї конкретної школи. У чирлідингу свою майстерність демонстрували дівчата 4-6 класів, а в інших видах спорту – переважно учні 6-10 класів.

Після першого безпосередньо шкільного відбіркового етапу проходив другий – районний етап у територіальних громадах і містах. На другий етап вийшли 1803 команди з 286 шкіл. А це 20600 учнів в різних видах спорту. А далі переможці на третьому етапі виборювали єдині путівки до обласного фіналу від своїх районів.

Прикро тільки, що вже по ходу стартів організатори в Києві змінили умови. Спочатку планувалося, що від області до всеукраїнського фіналу потраплять дві команди – окремо від районів і міст. Але потім, скоріш за все, вирішили, що кількість учасників головних київських стартів буде завеликою. І у підсумку районні та міські команди змагалися разом. Але в цьому виявився й позитивний момент, адже школярі з районів доводили, що не просто здатні на рівних боротися з суперниками із міст, але й перемагати їх. Усього на старт IV етапу заключного обласного етапу вийшли 628 юних спортсменів із 57 команд територіальних громад і міст області.

І ось у травні до Кропивницького по черзі приїздили та виборювали єдину путівку до вирішальної чемпіонської стадії до Києва тільки кращі з кращих.

Виключення було зроблено тільки для чирлідинга, де до фінального обласного шоу допустили відразу 231 спортсменку із 20 яскравих колективів. Свої композиції дівчата демонстрували на паркеті спортивного залу факультету фізичного виховання ЦДУ ім.В.Винниченка. Тут найбільше вразили суддівську колегію чирлідирки ліцею №1 імені Героя України Євгена Березняка Помічнянської територіальної громади. Срібні нагороди виборола команда Долинського ліцею №1. Бронза – в активі збірної Попельнастівського ліцею Попельнастівської ТГ.

Також на факультеті фізичного виховання ЦДУ виявляли найкращих у турнірах з волейболу та баскетболу серед юнаків і дівчат. Футзалісти грали в ОСДЮШОР-2, а спортивне орієнтування проходило в парку Перемоги. Тут боролися 168 спортсменів із 14 команд. А найкраще доволі непросту дистанцію подолали представники Преображенської гімназії з Кропивницького. Друге та третє місця посіли збірні Соколівського ліцея Соколівської ТГ та Олександрійського ліцею інформаційних технологій.

У дівчат-волейболісток змагалися п’ять команд.Тут всіх суперниць перемогли учениці Світловодського ліцею сучасної освіти «Інтелект», а срібло та бронза дісталися командам Олександрійського ліцею №2 і ліцею «Науковий» з Кропивницького. А у волейболістів до Києва поїдуть хлопці Мультипрофільного ліцею з Олександрії, які залишили на другому та третьому місці в турнірній таблиці конкурентів із Глодоського ліцею Глодоської ТГ і Олександрійського ліцею №1.

У баскетболісток заслужену другу фінальну путівку для Помічної здобули учениці Ліцею №3, а срібними та бронзовими призерками стали команди Куколівського ліцею Попельнастівської ТГ та ліцею «Інтелект» Знам’янської територіальної громади.

Також двома командами буде представлений на всеукраїнському фіналі й Світловодськ. Це визначилося після завершення обласного фінального етапу серед баскетболістів. Найкращу та цікаву гру продемонстрували учні ліцею «Перспектива» Світловодської ТГ. Срібло дісталося юнакам із ліцею №3 Помічнянської ТГ. А бронзовими медалями були нагороджені баскетболісти Гайворонського ліцею №1.

І, нарешті, серед футзалістів впевнено провели обласний фінал юнаки Бобринецького ліцею №1. Бобринчани випередили в підсумковій турнірній таблиці конкурентів із гімназії «Інтелект» із Кропивницького та гімназії ім.Т.Шевченка з Олександрії.

Залишається побажати нашим фіналістам із Помічної (чирлідинг, баскетбол (дівчата)), Світловодська (баскетбол (юнаки), волейбол (дівчата)), Бобринця (футзал) та Кропивницького (спортивне орієнтування) гідно представити Кіровоградщину на всеукраїнському рівні, де їх буде підтримувати наш талісман «Скіфський орел», та повернутися додому з нагородами.