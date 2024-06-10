«Хочемо, щоб він відповів за законом»

– Не живемо, а існуємо. Кожного тижня з чоловіком їдемо на кладовище, де наша Наташа похована. Були думки накласти на себе руки. Але менша дитина тримає, хлопчикові – дев’ять років. Йому потрібні батько, мати. Намагаємося поводитися адекватно. Працюємо, спілкуємося з людьми. До цих пір не усвідомили, що сталося. Ще рік тому планували, що Наташа закінчить школу, поїде за кордон навчатися. Усе обірвалося в один момент. Іноді ловлю себе на думці, ніби Наташа тепер – за кордоном, ось-ось приїде додому, – розповідає жителька Новгородки Людмила Дорошко, дочка якої, Наталія, ще з двома дівчатами загинула рік тому внаслідок ДТП.

Трагедія сталася близько четвертої ранку 25 червня неподалік Новгородки. Внаслідок перекидання легковика загинуло на місці пригоди двоє пасажирок, Олена Грищук і Діана Каналош. Наталія Дорошко, тяжко травмована, померла в лікарні. Коли машина перекинулася, у салоні перебувало семеро пасажирів – троє хлопців і четверо дівчат у віці від 16 до 18. Напередодні у них був випускний. Удосвіта 25 числа зібралися, щоб зустріти світанок на краю селища. Їх узявся повезти приватним авто Микола Нерадько, місцевий поліцейський…

25 червня Нерадька затримали. Поліцейська прес-служба заявила, що він керував авто напідпитку. 26 числа Новгородківська громада була в жалобі. Знайомі загиблих згадували, які це були чудові діти. Обурювалися тим, що юні життя обірвалися через поліцейського. Наталію поховали в Новгородці, Діану – в Білозерному, яке на території цієї ж громади. Мати Олени (вони – переселенці з півдня, загарбаного росіянами) подбала про кремацію.

Досудове слідство завершилося через кілька місяців. У жовтні справу передано у Знам’янський міськрайонний суд. Розглядає її колегія у складі трьох суддів. У судових ухвалах про продовження тримання Нерадька під вартою, опублікованих у Єдиному державному реєстрі судових рішень, зазначається, що йому інкримінують два злочини – порушення правил дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння та залишення людей у небезпеці. Очевидно, мається на увазі те, що Нерадько одразу після ДТП залишив місце, де перебували поранені пасажири.

За словами Людмили Дорошко, статтю про залишення людей у небезпеці до обвинувачення Нерадькові додали аж у серпні, до того йому інкримінували лише злочинне порушення ПДР.

– У ході ознайомлення з матеріалами досудового слідства мене обурили пояснення поліцейського, який розповідав, що коли поліція прибула на місце ДТП, то застала там Нерадька. Це – брехня. Насправді було так: Нерадько утік з місця пригоди і, переляканий, зателефонував своїм колегам. Люди бачили, як він ішов Новгородкою. Поліцейські і повернули його на місце ДТП. Потім прибули працівники ДБР, допитали і Нерадька, і поліцейських, й інших свідків.

Людмила Дорошко стверджує, що залишення людей у небезпеці Нерадькові інкримінували через те, що на цьому наполягла потерпіла сторона.

– Слідчий ДБР казав мені: «Ну його можна зрозуміти. А як ви на його місці повелися б?» Та я на його місці повісилася б… Для нас із чоловіком найважливіше, щоб Нерадько відповів за скоєне. Хочемо, щоб йому призначили максимально суворе покарання. На найпершому судовому засіданні Нерадько сидів, похиливши голову. Його захисник сказав, що обвинувачений визнає вину і готовий усе життя підтримувати родини загиблих. Але на подальших засіданнях він не визнавав своєї вини, казав, що він нічого не пам’ятає, як сталася ДТП. Перед першим судовим засіданням захисник Нерадька звертався до нашої адвокатки – просив нашої згоди на те, що його відпустили на війну. Ми ж хочемо, щоб він відповів за смерть трьох дітей за законом. І адвокатку найняли, побоюючись, що Нерадько намагатиметься уникнути відповідальності.

У Єдиному державному реєстрі декларацій опубліковано кілька документів, поданих новгородківським поліцейським Миколою Нерадьком. Востаннє він звітував про свої статки 2021 року. Нічого особливого там не значиться. А в декларації за 2018 рік, крім поліцейської зарплати, вказано 920 гривень соціальної допомоги як учасникові АТО.

В ухвалі про тримання Нерадька під вартою, ухваленій Знам’янським міськрайонним судом 19 жовтня 2023 року, вказано посаду й місце роботи фігуранта: поліцейський з реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності №2 (смт Новгородка) відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області. Отже, на той час він залишався поліцейським, хоча й відстороненим від служби. Людмила Дорошко припускає, що Нерадька досі не звільнено з поліції.

Вона часто спілкується з матір’ю Діани Каналош – об’єднало горе. З матір’ю Олени Гришук стосунки не настільки тісні, бо та повернулася додому, на південь.

А чи відомо тепер, майже через рік після трагедії, чому сталося непоправне? На це запитання Людмила Дорошко відповідає:

– У перші дні після того одна з дівчат, перебуваючи в лікарні, розповідала, що Нерадько спочатку їхав повільно, потім набрав швидкість і почав дрифтувати. Дорога була мокра після дощу, і він не впорався з керуванням…