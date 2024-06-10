Доступні ліки тепер доступні?

5 червня в Кропивницькому відбувся великий захід, на який було запрошено медиків зі всієї області. До них завітали голова Національної спілки здоров‘я України Наталія Гусак та ще декілька представників НСЗУ. Питання, які розглядались учасниками зібрання, пов‘язані з програмою «Доступні ліки».

З 1 квітня 2019 року Національна служба здоров’я України розпочала програму реімбурсації лікарських засобів «Доступні ліки» і напряму відшкодовує аптекам вартість відпущених пацієнтам ліків за рецептом. Реімбурсація – це повне або часткове відшкодування аптечним закладам вартості лікарських засобів або медичних виробів, що були відпущені пацієнту на підставі рецепта, за рахунок коштів програми державних гарантій медичного обслуговування населення. Тобто лікар виписує рецепт на медичний препарат, а пацієнт отримує його в аптеці безкоштовно або з доплатою. Так можуть отримати ліки хворі з серцево-судинними захворюваннями, діабетом та хронічними хворобами нижніх дихальних шляхів.

Презентацію програми провела керівниця НСЗУ Наталія Гусак. За 5 років більше 4,7 мільйона хворих отримали ліки завдяки програмі «Доступні ліки». З них 128 тисяч – жителі Кіровоградської області і більше 42 тисяч кропивничан. У 2019 році, коли програма тільки починала діяти, у списку препаратів було 258 найменувань, на початок 2024-го – більше п‘ятисот, і список продовжує рости. До переліку захворювань додались хвороба Паркінсона, розлади поведінки і психіки, епілепсія, посттрансплантаційний період, лікування хронічного болю та паліативна допомога.

За договором з НСЗУ по програмі «Доступні ліки» працюють 341 аптека, але, на жаль, тільки 19 аптек – в селі. І зовсім невтішна цифра: з цих 19-ти 6 не погасили за програмою жодного (!!!) рецепта. Також проблемою є відсутність аптек чи хоча би аптечних пунктів в селах і велика відстань до найближчої аптечної установи, що ускладнює, а іноді й унеможливлює отримання необхідної допомоги хворим людям.

Аптекам виплачено понад 2 мільярди гривень, Кіровоградщина з початку 2024 року отримала понад 6 млн грн.

У 2023 році до лікаря звертались 258774 пацієнтів, і лише 65428 з них отримали ліки безкоштовно. Пані Наталя відмітила, що лише 82,5% лікарів виписують ліки за програмою «Доступні ліки». І що найбільш прикро – є лікарі, які не виписали ЖОДНОГО безкоштовного рецепта своїм пацієнтам.

Ще одна тема, яку підняла керівниця НСЗУ, – інсульти. Це дуже велика проблема, на превеликий жаль, вони зараз «помолодшали», і від цієї хвороби ніхто не застрахований. У нас проліковано 1108 хворих з інсультами, і лише 464 з них отримали ліки за програмою. 15% з них – померли.

Мета НСЗУ – принаймні 95% хворих мають стати учасниками програми «Доступні ліки», брати електронні рецепти, погашати їх (тобто отримувати ліки в аптеці), а відповідно – отримувати необхідну терапію.

До речі, пані Наталія Гусак наголосила, що рецепт можна виписувати не тільки на особистому прийомі в лікаря, але й віддалено!

Далі почалось спілкування лікарів за конкретними професійними питаннями, а Наталія Гусак відповіла не деякі питання журналістів, які не були згадані під час презентації програми.

Щодо інсультів.

– В Україні, і Кіровоградщина не є виключенням, зростає кількість інсультів. Ми це пов‘язуємо з тим, що перед війною були ковідні часи і багато населення не ставило в пріоритет свої хронічні захворювання. А друге – це психологічний стан, у якому перебувають українці вже більше двох років. Інсульти не тільки зростають, вони «помолодшали». Я тільки повернулась з Житомирщини – там 16-річна дитина лежала з інсультом. Я хочу зазначити, що Національна служба здоров‘я оплачує лікування інсульту ПОВНІСТЮ! Причому оплачує за абсолютно ринковими тарифами. Ще раз хочу на цьому наголосити. Жоден пацієнт не повинен сплачувати НІ ЗА ЩО в медичному закладі при отриманні допомоги при інсульті. Держава закупила необхідне медичне обладнання, таке, як КТ, яке необхідне при лікуванні цього захворювання, держава оплачує кожний випадок як пріоритетний, у тому числі із застосуванням тромболітичної терапії, тромбоекстрактів, усіх маніпуляцій і інтервенцій, які необхідні при інсульті. Мережа сформована, у вашому регіоні достатньо медичних закладів, які законтрактовані. Важливо, щоб Центр екстреної медичної допомоги дотримувався затвердженого департаментом охорони здоров‘я медичного маршруту і привозив пацієнта з підозрою на інсульт саме в той заклад, який має договір з НСЗУ.

Щодо паліативної допомоги, у тому числі дітям:

– Є два пакета, за якими ми закуповуємо паліативну допомогу, навіть три. Перше: в рамках укладеної з сімейним лікарем декларації кожен може отримувати паліативну допомогу і знеболювання. Друге: ми почали закуповувати послуги мобільних бригад, які надають її за місцем проживання пацієнта. Також у нас є стаціонарна паліативна допомога в спеціалізованих закладах. На жаль, ми побачили, що з‘явилась підміна понять щодо мобільних бригад: не всі пацієнти, які отримували паліативну допомогу, дійсно її потребують. Багато з них потребують лише соціальної допомоги або допомоги геріатричної служби. Наступного року ми плануємо повністю переналаштувати систему саме паліативної допомоги.

У нас чітко виписано в постанові, що ми оплачуємо, і, відповідно, лікар має керуватись виключно стандартами й протоколами. Окремого пакету для дітей і дорослих немає, але дитячі медзаклади надають такі ж послуги пацієнтам.

Щодо нових препаратів і збільшення переліку хвороб у списку програми:

– Кількість препаратів зросла майже вдвічі. Ми закуповуємо не торгові назви, а активну речовину. Наступного року плануємо розглянути можливість включення до програми комбінованих медпрепаратів, більш сучасних. Також у нас на черзі лікарські засоби для онкологічних захворювань – для пацієнтів з онкозахворюваннями молочних залоз, це гормональні препарати. Це, скоріше, буде у 2026 році. Щодо захворювань – у цьому році ми додали до переліку психічні розлади.

Щодо доступності аптечних пунктів, які працюють за вказаною програмою:

– Після минулої зустрічі були прийняті рішення уряду, за якими в Україні запрацювали мобільні аптеки, з‘явилась вимога, що кожний аптечний заклад, який знаходиться на території медичного закладу, має бути учасником програми «Доступні ліки».