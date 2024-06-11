До уваги страхувальників: подаємо інформацію для разової грошової виплати до Дня Незалежності України

Законодавча база

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1396 “Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах”.

Хто подає інформацію?

Заяви з інформацією про осіб (за категоріями), які мають право на отримання разової грошової виплати до Дня Незалежності України і не перебувають на обліку в Пенсійному фонді України (не пенсіонери) подають:

Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, Головне управління Національної гвардії, Національна поліція, Національне антикорупційне бюро, Державна податкова служба, Державна митна служба, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державне бюро розслідувань, Служба безпеки, розвідувальними органами, Служба судової охорони, Міністерство юстиції, Управління державної охорони, Адміністрація Державної прикордонної служби, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Офіс Генерального прокурора, Державна судова адміністрація, Державна спеціальна служба транспорту, інші утворені відповідно до законів військові формування, підприємства, установа, організації.

Термін подання інформації

Подання інформації здійснюється з 1 липня 2024 року до 1 серпня 2024 року.

Спосіб подання інформації

Подати заяви можливо через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та сервісні центри органів Пенсійного фонду України.

Важливо!

Також акцентуємо увагу страхувальників, що банківський рахунок в заяві має відповідати переліку уповноважених банків, визначених Міністерством фінансів України (відповідно до Порядку відбору банків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1231), через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ.

Антоніна Торшина, начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області