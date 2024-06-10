Ось вам за Канатове!

Як повідомляє ГУР, 8 червня 2024 року на території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області рф, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57.

Про це свідчать супутникові знімки стоянки літака на ворожому аеродромі.

На знімках видно, що сьомого червня Су-57 стоїть цілий, а вже восьмого біля нього з’явились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження.

Ба більше: Україна 8 червня могла уразити два новітні російські винищувачі Су-57 на аеродромі в Астраханській області (рф). Про це повідомив речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

«Є дані, які продовжують уточнюватися. Є попередня інформація, що уражених літаків Су-57 могло бути два. Також є інформація про безповоротні втрати й поранених серед особового складу окупантів», – розповів Юсов в ефірі телемарафону.

Російські пропагандисти заявили про атаку трьох дронів на аеродром в Ахтубінську. «За ціну лише одного цього Су-57 укриття від БПЛА можна було побудувати всім літакам оперативно-тактичної авіації країни», – скаржиться один з пропагандистів.

Су-57 – найсучасніший винищувач москви, він здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69, якими було знищено одну з найбільших в Україні Трипільську ТЕС під Києвом. Також Су-57 можуть нести корегувальні авіабомби КАБ-1500 вагою півтори тонни.

На озброєнні повітряно-космічних сил росії було лише шість новітніх винищувачів Су-57, які можуть воювати, тепер їх ще поменшало. Згідно даних з відкритих джерел, пкс рф отримали перший серійний винищувач цього типу 25 грудня 2020 року. Росія витратила на розробку Су-57 до 10 млрд доларів. Один серійний літак Су-57 коштував понад 60 млн доларів у цінах 2020 року.

Ураження Су-57 – перший такий випадок в історії росії.