Свято розумників і розумниць

Переможців та призерів усіх рівнів олімпіад та конкурсів нагородили подяками та грамотами в Ліцеї інформаційних технологій.

Усього відзнаки отримали близько 60 учнів ЛІТу, серед яких 13 призерів та учасників обласних та всеукраїнських олімпіад і конкурсів – подяки міського голови.

Ліцей інформаційних технологій, де щорічно проводять свято обдарованих дітей, відвідав мер Олександрії та вручив подяки міського голови тим учням, які протягом року привозили перемоги з олімпіад і конкурсів обласного та всеукраїнського рівнів.

«Дякую вчителям, які в такі складні часи вкладають свої сили в освіту. Батькам – за підтримку своїх дітей. А учням – за наполегливість і високі успіхи!» – сказав на святі розумників і розумниць Сергій Кузьменко.

Свято обдарованої дитини проходить в ЛІТі щорічно з 2018 року. Під час повномасштабного вторгнення два роки його не проводили. Нині поновили традицію. На цьому заході відзначають учнів, які показали високий рівень знань, захищали честь своїх закладів освіти та стали переможцями й призерами міських, районних, обласних та всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, інших конкурсів.